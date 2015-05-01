Objavljene plaće svih selektora: Ancelotti 10 miliona, Barbarez na dnu liste

Specijalizovani portal Finance Football objavio je pregled godišnjih primanja selektora reprezentacija koje će nastupiti na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu, a podaci otkrivaju znatne razlike među nacionalnim savezima kada je riječ o ulaganjima u stručni kadar.

Na vrhu finansijske piramide nalazi se Carlo Ancelotti, koji kao selektor Brazila godišnje zarađuje čak 10 miliona eura. Iza njega slijedi njemački strateg Julian Nagelsmann sa sedam miliona, dok treće mjesto drži Mauricio Pochettino, selektor SAD-a, sa šest miliona eura godišnje.

Vrlo blizu vodećem trojcu je i Thomas Tuchel na klupi Engleske, a top 5 zaključuje selektor Portugala – Roberto Martínez.

Zanimljivo, izjednačen na četiri miliona eura s Martinezom je Fabio Cannavaro, aktuelni selektor Uzbekistana. To mu je prvi trenerski angažman nakon neuspjele epizode u Dinamu iz Zagreba.

Hrvatski selektor Zlatko Dalić godišnje zarađuje 1,5 miliona eura, jednako kao i njegov austrijski kolega Ralf Rangnick,pišu Vijesti

Selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez na zadnjem je mjestu – 300.000 eura godišnje od čega 50 posto naš selektor uplaćuje u humanitarne svrhe.

Od svih kapitena 48 reprezentacija, jedino naš Edin Džeko se odrekao novčanih primanja i ona se uplaćuju u humanitarne svrhe.

Poredak najplaćenijih selektora na Svjetskom prvenstvu

Carlo Ancelotti (Brazil) – 10.000.000 €

Julian Nagelsmann (Njemačka) – 7.000.000 €

Mauricio Pochettino (SAD) – 6.000.000 €

Thomas Tuchel (Engleska) – 5.800.000 €

Fabio Cannavaro (Uzbekistan) – 4.000.000 €

Roberto Martinez (Portugal) – 4.000.000 €

Didier Deschamps (Francuska) – 3.800.000 €

Ronald Koeman (Nizozemska) – 3.000.000 €

Marcelo Bielsa (Urugvaj) – 3.000.000 €

Jesse Marsch (Kanada) – 2.500.000 €

Javier Aguirre (Meksiko) – 2.500.000 €

Gustavo Alfaro (Paragvaj) – 2.500.000 €

Julen Lopetegui (Katar) – 2.500.000 €

Lionel Scaloni (Argentina) – 2.300.000 €

Nestor Lorenzo (Kolumbija) – 2.000.000 €

Sebastian Beccacece (Ekvador) – 2.000.000 €

Luis de la Fuente (Španjolska) – 2.000.000 €

Jürgen Klinsmann (Južna Koreja) – 2.000.000 €

Murat Yakin (Švicarska) – 1.600.000 €

Ralf Rangnick (Austrija) – 1.500.000 €

Zlatko Dalić (Hrvatska) – 1.500.000 €

Hervé Renard (Saudijska Arabija) – 1.100.000 €

Hajime Moriyasu (Japan) – 1.000.000 €

Ståle Solbakken (Norveška) – 845.000 €

Rudi Garcia (Belgija) – 700.000 €

… Sergej Barbarez (BiH) – 300.000 €

