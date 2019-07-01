Cijene smještaja na Jadranu eksplodirale, turisti u nevjerici: ‘Pogledajte koliko traže za tri noći’

Iako Splitsko-dalmatinska županija broji dva posto dolazaka i jedan posto noćenja više, mali iznajmljivači u Hrvatskoj su zabrinuti.

Kažu, kako juli za njih nije ni približno ispunio očekivanja te da nije bukiran kao prošle godine.

Unatoč apelima vlade i ministra turizma Hrvatske da spuste cijene 10 do 20 posto, iznajmljivači na Jadranskoj obali to očigledno nisu poslušali. Prvi veliki val turista već je stigao u Dalmaciju, a mnoge su dočekale čak i više cijene.

“U Dalmaciji odmara već 50.000 turista. Od toga 12.000 u Splitu, gdje su za jedno noćenje morali odvojiti minimalno 90 eura (180 KM). I dobro su prošli.

“600 eura (1.200 KM) za tri noći. Skupo je, ali ne previše jer smo u centru grada pa smo to i očekivali. Lijepo je, divno mjesto i sretni smo”, kaže Michael iz Irske za RTL.

Bettina iz Njemačke za dvije noći platio je 300 eura (600 eura), a na pitanje, je li joj to skupo i šta misli o cijeni, rekla je: “Da, skupo je!”.

S druge strane Otto iz Estonije kaže da je za četiri osobe platio 350 eura (700 KM) za dvije noći.

Na pitanje, je li mu to skupo, kaže: “Bilo bi lijepo da je jeftinije.” prenosi Radiosarajevo.

