DNEVNI HOROSKOP: Zvijezde su danas nekome naklonjene – veliki finansijski preokret za jedan znak!

Evo dnevnog horoskopa za četvrtak, 7. maj 2026., pripremljenog prema trenutnim astrološkim kretanjima:

Ovan (21.3. – 20.4.)

Danas osjećate nalet energije, ali budite oprezni u komunikaciji s nadređenima. Moguć je manji nesporazum oko rokova. U ljubavi, partner očekuje više pažnje – iznenadite ga sitnicom.

Zdravlje: Pripazite na glavu i unosite više tečnosti.

Bik (21.4. – 21.5.)

Sunce u vašem znaku donosi vam stabilnost. Idealno je vrijeme za planiranje dugoročnih investicija. Na emotivnom planu, slobodni Bikovi mogli bi upoznati zanimljivu osobu preko posla.

Zdravlje: Odlično se osjećate, provedite više vremena u prirodi.

Blizanci (22.5. – 21.6.)

Vaša kreativnost je na vrhuncu. Ako se bavite medijima ili marketingom, danas je vaš dan za briljiranje. Izbjegavajte tračeve na radnom mjestu kako ne biste pokvarili reputaciju.

Zdravlje: Moguća je blaga nesanica, izbjegavajte kofein u kasnim satima.

Rak (22.6. – 22.7.)

Danas se oslobađate starog tereta. Neko iz prošlosti bi se mogao javiti s poslovnom ponudom. Intuicija vam je pojačana – pratite unutrašnji glas pri donošenju odluka.

Zdravlje: Osjetljiv stomak, birajte laganiju hranu.

Lav (23.7. – 22.8.)

Imate potrebu da budete u centru pažnje, ali kolege to mogu protumačiti kao nametanje. Pokažite malo više empatije. U ljubavi je situacija mirna, ali ne dozvolite da se uvuče monotonija.

Zdravlje: Kontrolišite pritisak.

Djevica (23.8. – 22.9.)

Analitični ste i fokusirani na detalje, što će šefovi primijetiti. Finansijski dobici su mogući kroz dodatni rad. Partner vam je velika podrška u planovima za budućnost.

Zdravlje: Potrebno vam je više sna.

Vaga (23.9. – 23.10.)

Očekuje vas važan susret koji bi mogao promijeniti vaš pogled na trenutnu karijeru. U ljubavi, nemojte previše analizirati partnerove riječi – nekad su stvari jednostavnije nego što mislite.

Zdravlje: Mogući su problemi s alergijama.

Škorpija (24.10. – 22.11.)

Otvara vam se sjajna mogućnost za napredak, ali zahtijeva brz odgovor. Ne oklijevajte. Na emotivnom planu, strasti su naglašene, ali pazite da ljubomora ne pokvari idilu.

Zdravlje: Pripazite na povrede zglobova.

Strijelac (23.11. – 21.12.)

Danas vam stižu vijesti iz inostranstva ili prilika za putovanje. Vaš optimizam je zarazan. Idealno je vrijeme za učenje novih vještina ili rad na ličnom usavršavanju.

Zdravlje: Više se krećite, tijelo vam traži aktivnost.

Jarac (22.12. – 20.1)

Fokusirani ste na porodične odnose i nekretnine. Možda ćete morati donijeti važnu odluku vezanu za dom. Na poslu budite strpljivi, rezultati vašeg truda dolaze polako ali sigurno.

Zdravlje: Moguća ukočenost u leđima.

Vodolija (21.1. – 19.2.)

Danas ste puni originalnih ideja koje bi mogle privući investitore. Komunikacija s okolinom je dinamična. U ljubavi, slobodne Vodolije privlače pažnju gdje god se pojave.

Zdravlje: Čuvajte se prehlade.

Ribe (20.2. – 20.3.)

Finansije su u prvom planu. Moguć je priliv novca koji niste očekivali. U emotivnim odnosima, vrijeme je za iskren razgovor i rješavanje starih nesuglasica.

Zdravlje: Prijaće vam meditacija ili lagana šetnja pored vode.

