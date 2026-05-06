Pripadnici ovih znakova su najokrutniji…

Astrologija često govori o empatiji, ljubavi i povezivanju, ali svaki horoskopski znak ima i svoju tamniju stranu. U određenim situacijama, kada su povrijeđeni, izdani ili pod pritiskom, neki znakovi mogu pokazati hladnoću. Njihova reakcija ne dolazi uvijek iz zlobe, već često iz obrambenog mehanizma ili potrebe za kontrolom.

U nastavku su znakovi koji najčešće znaju otići korak dalje i reagirati na način koji ostavlja dubok trag na druge.

Škorpion

Škorpion je poznat po svojoj intenzivnoj prirodi i dubokim emocijama, ali kada se osjeti ugroženo ili izdano, njegova reakcija može biti izrazito oštra. Ne zaboravlja lako i ne oprašta brzo. Umjesto otvorenog sukoba, često bira tišinu, distancu ili prikrivene načine vraćanja. Njegova “okrutnost” dolazi iz potrebe da zaštiti sebe i da ne dopusti da ponovno bude povrijeđen.

Jarac

Jarac djeluje smireno i racionalno, ali u trenucima kada procijeni da je netko prešao granicu, može postati vrlo hladan. Njegova okrutnost nije glasna ni dramatična, već suptilna i precizna. Zna reći stvari koje pogađaju točno ondje gdje najviše bole. Ne vodi se emocijama, već logikom, što ga čini još težim protivnikom u sukobu.

Djevica

Djevica rijetko pokazuje otvorenu agresiju, ali njezina kritičnost može biti izrazito oštra. Kada izgubi strpljenje, njezine riječi postaju nemilosrdne i precizne. Zna primijetiti svaku slabost i iznijeti je bez uljepšavanja. Njezina “okrutnost” dolazi iz uvjerenja da govori istinu, čak i kada ta istina boli.

Ovan

Ovan reagira impulzivno i bez zadrške. Kada je ljut, ne bira riječi i ne razmišlja o posljedicama. Njegova okrutnost je izravna i kratkotrajna, ali može ostaviti snažan dojam. Nakon što se smiri, često zaboravi što je rekao, ali druga strana to pamti.

Blizanci

Blizanci su komunikativni i prilagodljivi, ali u konfliktu mogu koristiti riječi kao oružje. Njihova okrutnost dolazi kroz sarkazam, ironiju i dvosmislene komentare. Iako često tvrde da se samo šale, njihove riječi mogu pogoditi dublje nego što se čini na prvi pogled.

