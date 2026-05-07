Rasulo u Moskvi: Bliži se Putinov kraj?

U ruskoj eliti pojavile su se ogromne pukotine, a bivši propagandista Kremlja, koji je bio uključen u slučaj Navaljni, kaže da će se Putinov režim uskoro slomiti.

Obavještajne službe Evrope pak tvrde da se kuje zavjera protiv Putina, na čijem čelu je Šojgu.

Kada se Ilja Remeslo, dugogodišnji advokat i propagandista u službi Kremlja, prvi put okrenuo protiv Vladimira Putina u martu, javno objavivši da ruski predsjednik treba podnijeti ostavku i biti izveden pred lice pravde kao “ratni zločinac i lopov”, ruske vlasti su brzo odvele Remesla u psihijatrijsku bolnicu u Sankt Peterburgu.

Ali, u veoma neobičnom razvoju događaja za režim koji je poznat po tome što godinama zatvara svoje kritičare, Remeslo je pušten na slobodu nakon 30 dana.

Sada, prokremljovski poslušnik i bloger, koji je radio za predsjedničku administraciju oko deceniju blateći opozicione aktiviste, obećava da će ostati u Rusiji i nastaviti javnu borbu protiv Putina.

“Od početka sam rekao da neću stati”, rekao je Remeslo za “Washington Post” u intervjuu, dodajući: “Odlučio sam da je ovo posao mog života.”

Kako se pojavljuju pukotine u ruskoj eliti zbog rata protiv Ukrajine, pogoršanja ruske ekonomije i represivnih ograničenja, uključujući ograničenja pristupa internetu, Remeslov zaokret i kontinuirani otvoreni prkos označavaju podjelu u gornjim slojevima moći Kremlja, rekao je za vašingtonski list jedan ruski zvaničnik, koji je zahtijevao anonimnost.

“Obim nezadovoljstva je kolosalan”, rekao je Remeslo u intervjuu za Washington Post, njegovom prvom intervjuu za međunarodnu medijsku organizaciju od puštanja na slobodu.

“Imam utisak da dio sistema već počinje raditi protiv Putina… To je u suštini… slično onome što se dogodilo na kraju Sovjetskog Saveza, kada su ljudi mrzili (Komunističku) partiju i činili sve da se ona sruši. Putinova Rusija će slijediti isti put kao i Sovjetski Savez. Sve se ponavlja”, nastavio je on.

Washington Post navodi da je posljednjih sedmica Putinov rejting pao na najniži nivo otkako je Rusija započela potpunu invaziju na Ukrajinu u februaru 2022. godine, prema podacima državne agencije za istraživanje javnog mnijenja VCIOM.

Posmatrači i analitičari Kremlja kažu da su kritike dio unutrašnjeg sukoba između frakcije u ruskoj predsjedničkoj administraciji koju predvodi bivši šef Remesla, Sergej Kirijenko, tehnokratski prvi zamjenik šefa Kremlja koji nadgleda ruski politički aparat, i Federalne službe sigurnosti (FSB) gdje je Putin izgradio karijeru.

Vjeruje se da službe sigurnosti stoje iza ograničavanja pristupa internetu, strahujući da bi to moglo biti iskorišteno za ciljanje Putina i mobilizaciju antivladine opozicije. Međutim, neki od Putinovih političkih savjetnika vide ograničenja kao podsticanje antivladinog bijesa u visoko digitalizovanom ruskom društvu.

“Vodi se veoma velika bitka za vlast”, rekao je Remeslo, napominjući da je i dalje u kontaktu sa nekim bivšim saveznicima u ruskim strukturama moći.

“Putin nema jednu pesnicu koja radi samo za njega”, dodao je. “Svi rade jedni protiv drugih.”

Mihail Hodorkovski, bivši naftni tajkun koji je nekada bio najbogatiji čovjek u Rusiji, a sada je vodeća ruska opoziciona figura sa sjedištem u Londonu, rekao je da je Remeslovo puštanje na slobodu znak da ga frakcije u Kremlju podržavaju.

“Postoji apsolutno jasan sukob između predsjedničke administracije i druge direkcije FSB-a”, rekao je Hodorkovski, misleći na jedinicu FSB-a zaduženu za borbu protiv terorizma i odbranu ruskog ustava.

“Ovi momci su dobili mnogo autoriteta i počeli su veoma snažno ‘zatezati šarafe'”, dodao je Hodorkovski. “Predsjednička administracija pokušava nekako staviti Putinu do znanja da bi poklopac mogao odletjeti.”

Jedan drugi ruski visoki zvaničnik otkrio je američkom listu da Kirijenko i njegov tim pokušavaju ubijediti Putina da može kontrolisati situaciju u zemlji putem političkih tehnologija, dok druga strana, FSB, pokušava ubijediti Putina da su jedini način za stabilizaciju situacije u zemlji brutalne metode i “zatezanje šarafa”.

### Totalna paraliza sistema

“Svuda možemo vidjeti haos u procesima upravljanja”, napisao je prošle sedmice Aleksandar Baunov, politički analitičar iz Carnegie centra Rusija Evroazija, u izvještaju o rastućem jazu u ruskoj eliti.

“Odnos prema Putinu se mijenja. Ekonomski optimizam i svakodnevni patriotizam povezan s njim nestaju”, rekao je Baunov i dodao: “Konačno, priznaje se nemogućnost pobjede u ratu, što je promijenilo i svelo prednosti Rusije na minimum.”

Istovremeno, ukrajinski dronovi dopiru sve dublje u rusku teritoriju, pale rafinerije nafte i terminale, a ove sedmice udarili su u neboder udaljen samo pet kilometara od Kremlja. To je izazvalo paniku javnosti dok Putin povećava vlastitu ličnu sigurnost.

Od početka rata, Putin je sve više upravljao Rusijom iz udaljenog sistema podzemnih bunkera, a u skorije vrijeme je smanjio i javne posjete. Periodično isključivanje komunikacionih sistema u Moskvi djelimično je povezano s Putinovim strahovima za sigurnost, navodi se u izvještajima.

Da u Moskvi odavno ništa ne štima bilo je jasno i nakon neuspješnih sigurnosnih mjera u decembru, kada je ubijen visoki ruski general Fanil Sarvarov, što je posljednji u nizu napada povezanih s Ukrajinom.

Remeslo je nekada bio dio tima kremaljskih propagandista koji su ciljali ruske opozicione ličnosti, uključujući najistaknutijeg pokojnog opozicionog lidera Alekseja Navaljnog. Remeslo je iskoristio svoje advokatsko iskustvo da svjedoči protiv opozicionih ličnosti na sudu i da ih kleveta na internetu.

U intervjuu prošle sedmice s Ksenijom Sobčak, televizijskom zvijezdom i kćerkom Putinovog nekadašnjeg političkog mentora, gradonačelnika Sankt Peterburga Anatolija Sobčaka, Remeslo je rekao da je platio penzioneru da podnese tužbu protiv Navaljnog, tvrdeći da je donirao Navaljnijevoj Fondaciji za borbu protiv korupcije.

Optužbe su bile dio slučaja koji je Navaljnom donio devet godina zatvora u martu 2022. Navaljni je služio tu kaznu u udaljenoj arktičkoj kaznenoj koloniji kada je umro u februaru 2024. godine – ubijen trovanjem, prema tvrdnjama zapadnih vlada.

Remeslo je rekao da sada žali zbog svog učešća u progonu Navaljnog od strane Kremlja i želi to ispraviti tako što će se javno izjasniti protiv Putina, u nadi da će mu se druge istaknute ličnosti pridružiti u suprotstavljanju sve represivnijem režimu.

“Shvatio sam da ovo nije predsjednik za kojeg sam glasao. To nije osoba koja je hrabra ili odvažna”, rekao je Remeslo. “To je sasvim druga osoba koja se plaši pravog protivnika koji joj predstavlja prijetnju.”

Remeslo je rekao da vjeruje da oko polovine administracije Kremlja dijeli njegov stav, uključujući njegovog bivšeg šefa, Kirijenka, kao i neke zvaničnike iz najviših redova ruskih sigurnosnih službi i Ministarstva odbrane, koji su progresivniji od onih koji provode represije.

“U administraciji ima dobrih ljudi”, rekao je. “Oni se podsmijavaju Putinu i kažu da je veoma primitivan i da čini sve da zemlju odvede u ponor. Naravno, javno se plaše to reći. Jer će biti zatvoreni i sva njihova imovina će biti oduzeta.”

Izvještaj evropskih obavještajnih službi izdvojio je bivšeg ministra odbrane Sergeja Šojgua, koji sada obavlja funkciju sekretara Vijeća za nacionalnu sigurnost, kao predmet posebne zabrinutosti Kremlja jer je zadržao “značajan utjecaj u vojnoj komandi” i “povezan je s rizikom od pokušaja državnog udara”. Izvještaj nije pružio dokaze za tvrdnje protiv Šojgua, dugogodišnjeg Putinovog saveznika, pišu Vijesti.

“Putina će u nekom trenutku srušiti njegov vlastiti krug kada im prestane potpuno odgovarati”, rekao je Remeslo. “Ovo je ishod koji ga čeka.”

