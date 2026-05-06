Hantavirus hara: Zaražena Njemica transportovana u Dizeldorf

Objavljeno prije 1 sat

Na ekspedicionom kruzeru MV Hondius preminule su tri osobe, među njima i jedan državljanin Njemačke, dok se sada organizuje specijalni medicinski let za prevoz kontakata zaraženih osoba i dijela posade.

Prema informacijama, kontakt osoba preminulog Nijemca – također njemačka državljanka – zajedno s dva člana posade biće prebačena avionom u Amsterdam, a zatim transportovana u Dizeldorf, gdje će biti hospitalizovana i testirana u Univerzitetskoj klinici, piše njemački Bild,pišu Vijesti

Trenutno nije poznato da li je žena zaražena, jer nema simptome, ali je bila u bliskom kontaktu s preminulom osobom.

Zbog visokog rizika, u transport je uključen specijalni tim hitne medicinske zaštite iz Dizeldorfa, koji prati konvoj sa sedam vozila.

Prema podacima Svjetske zdravstvena organizacija, sumnja se na izbijanje hantavirusa na brodu, a istražuje se mogućnost prenosa s čovjeka na čovjeka – što je rijetko za ovu bolest.

Na brodu su uvedene stroge mjere izolacije, a putnici ostaju u kabinama dok se provodi dezinfekcija. Na palubi se nalaze samo medicinski radnici u zaštitnoj opremi.

Brodom trenutno upravlja procedura karantina, dok Španija razmatra dozvolu za pristajanje na Kanarska ostrva, iako postoje i politički i sigurnosni otpori lokalnih vlasti.


