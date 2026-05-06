Retrogradni Pluton donosi velike promjene za četiri horoskopska znaka

Danas počinje dugo i sporo razdoblje unutarnje transformacije pod utjecajem retrogradnog Plutona, koje će trajati sve do 15. oktobra 2026. godine. Iako će njegov utjecaj osjetiti svi, četiri horoskopska znaka mogu očekivati značajne životne promjene u idućih šest mjeseci.

Za razliku od bržih astroloških tranzita, utjecaj Plutona razvija se postupno i djeluje ispod površine, umjesto da donosi iznenadne vanjske promjene. Dok se ovaj planet prividno kreće retrogradno kroz znak Vodenjaka, njegova se energija okreće prema unutra. Fokus se s događaja oko vas prebacuje na ono što se događa u vama. Ovdje se ne radi o brzom resetiranju ili vidljivoj prekretnici, već o dugotrajnom procesu, pišu astrolozi Collective Worlda.

Pluton vlada temama moći, kontrole, istine i ponovnog rođenja, često osvjetljavajući ono što je bilo skriveno, potisnuto ili izbjegavano. Tijekom njegove retrogradnosti te teme postaju izrazito osobne. Obrasci ponašanja izlaze na vidjelo, emocije se produbljuju, a istine koje smo dosad lako ignorirali postaju neizbježne.

Ova energija ne zahtijeva trenutnu akciju, već traži svjesnost. Nije riječ o promjeni života preko noći, već o razumijevanju onoga što se treba promijeniti kako bi promjena, kada za nju dođe vrijeme, bila stvarna i trajna.



Što donosi retrogradni Pluton?

Ovo razdoblje potiče otpuštanje, odnosno polagano oslobađanje od vezanosti, identiteta i obrazaca koji nam više ne služe, čak i ako su nas nekada definirali. Potiče nas i na suočavanje s vlastitom sjenom, onim dijelovima sebe koje ne pokazujemo, ali smo ih sada spremni razumjeti. Dolazi do preslagivanja moći i načina na koje ulažemo svoju energiju, često na mjestima na kojima to prije nismo činili.

Istina se ne otkriva odjednom, već postupno, sve dok je više ne možemo ignorirati. Sve to vodi prema završecima i počecima – zatvaranju jednog poglavlja i tihom otvaranju drugog, što se često događa istovremeno, čak i prije nego što toga postanemo svjesni.



Četiri znaka na koje će najsnažnije utjecati

Iako će svi osjetiti težinu retrogradnog Plutona, četiri znaka doživjet će najznačajnije promjene. U nastavku pročitajte pripadate li toj skupini i kako s namjerom proći kroz ovo sporo razdoblje preobrazbe.

Vodenjak

Pluton se trenutno kreće kroz vaš znak, što ovu transformaciju čini duboko osobnom i usmjerenom na vaš identitet. Ne radi se o površinskoj promjeni, već o promjeni u samoj srži onoga što postajete, načinu na koji se predstavljate i onome što više ne odgovara toj novoj verziji vas.

Najbolji način za rad s ovom energijom jest da budete iskreni o onome što vam se čini neusklađenim, čak i ako je neugodno, te da si dopustite razvoj bez potrebe za trenutnom jasnoćom. Ponekad se možete osjećati dezorijentirano, kao da prerastate dijelove svog života brže nego što ih možete zamijeniti, no upravo u tom međuprostoru događa se istinska transformacija.

Škorpion

Budući da je Pluton vaš vladajući planet, ova retrogradnost na dubljoj razini aktivira vašu prirodnu povezanost s transformacijom. Teme kontrole, emocionalne dubine i dugotrajnih obrazaca mogu ponovno isplivati na površinu, ne da bi vas preplavile, već da biste ih u potpunosti shvatili i otpustili.

Od vas se traži da se posvetite unutarnjem radu u kojem ste već vješti i dopustite si obradu emocija bez žurbe prema rješenju. Ponekad se može činiti intenzivnim, pogotovo ako stare rane ili osjećaji ponovno dođu u fokus, no ovo je prilika da otpustite ono što vam više nije potrebno, umjesto da se toga grčevito držite.

Bik

Ova retrogradnost stvara napetost s vašim znakom, tjerajući vas da napustite rutine i obrasce koji su se nekada činili stabilnima, ali sada postaju ograničavajući. Promjena se u početku možda neće činiti dobrovoljnom, ali stvara prostor za nešto što je više u skladu s vama.

S ovom energijom možete raditi tako da ostanete otvoreni za male pomake u svojim navikama, načinu razmišljanja ili očekivanjima, umjesto da joj se izravno opirete. Izazov leži u otpuštanju onoga što se čini sigurnim i poznatim, no rast se događa upravo onda kada si dopustite da prihvatite nepoznato.

Lav

S Plutonom u opoziciji s vašim znakom, transformacija se najjasnije očituje kroz vaše odnose, vidljivost u javnosti i način na koji se izražavate. Ovo je trenutak da preispitate gdje se možda previše dajete, gdje se suzdržavate ili se previše oslanjate na vanjsku potvrdu.

Najbolji način da prođete kroz ovo razdoblje jest da se ponovno povežete sa sobom, postavite jasnije granice i dopustite da vaše samopouzdanje dolazi iznutra. Ponekad se to može činiti izazovnim, pogotovo ako se pojavi napetost u odnosima ili ako se osjećate neshvaćeno, no sve vas to u konačnici vodi prema autentičnijem načinu postojanja.



Kako s namjerom proći kroz retrogradni Pluton?

Retrogradni Pluton nije vrijeme za forsiranje promjena, već za njihovo razumijevanje. Što više usporite i obratite pozornost na ono što se pojavljuje, to ćete steći više jasnoće o tome što se treba promijeniti. Budite iskreni prema sebi i vjerujte osjećaju kada vam se nešto čini pogrešnim ili neusklađenim.

Primijetite obrasce koji se ponavljaju jer ono što se stalno vraća traži da bude shvaćeno, a ne ignorirano. Gdje god možete, otpustite kontrolu; ne treba sve odmah riješiti. Stvorite prostor za promišljanje, bilo kroz vođenje dnevnika, meditaciju ili jednostavno vrijeme provedeno u tišini. I najvažnije, ne žurite s ishodom. Ovo je dug proces, a ne brzo rješenje, piše index.

