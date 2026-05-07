Saudijska Arabija blokirala američku misiju u Hormuškom moreuzu…

Američki predsjednik Donald Trump navodno je bio prisiljen zaustaviti planiranu operaciju u Hormuškom moreuzu nakon što je Saudijska Arabija suspendovala mogućnost korištenja njenih vojnih baza i zračnog prostora za američku misiju, objavio je NBC News pozivajući se na izvore upoznate sa situacijom.

Trump je iznenadio saveznike u Zaljevu kada je u nedjelju poslijepodne na društvenim mrežama najavio “Projekt sloboda”, navodi se u izvještaju, frustrirajući lidere u Saudijskoj Arabiji, prenosi Anadolija.

Kao odgovor, Kraljevina je saopćila SAD-u da neće dozvoliti američkim avionima da lete iz zračne baze “Princ Sultan” jugoistočno od Rijada ili da prolaze kroz saudijski zračni prostor u znak podrške misiji, rekli su zvaničnici.

Telefonski poziv između Trumpa i saudijskog prestolonasljednika Mohammeda bin Salmana navodno nije uspio riješiti stvar, dodaje se u izvještaju, prisiljavajući predsjednika da zaustavi “Projekt sloboda” kako bi vratio pristup američke vojske vitalnom zračnom prostoru.

I drugi saveznici u Perzijskom zaljevu bili su iznenađeni, jer je Trump razgovarao s katarskim liderima tek nakon što je operacija već započela.

Izvještaj citira saudijski izvor koji je rekao da su Trump i prestolonasljednik “redovno u kontaktu”.

Na pitanje da li je najava “Projekta sloboda” iznenadila saudijske lidere, izvor je odgovorio: “Problem s tom pretpostavkom je što se stvari brzo dešavaju u realnom vremenu.”

Izvor je dodao da Saudijska Arabija “veoma podržava diplomatske napore” Pakistana da posreduje u postizanju sporazuma između Irana i SAD-a o okončanju sukoba, piše Fena.

(24sata.info)

Facebook komentari