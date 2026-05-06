Kraj sedmice donosi novac i preokret za ova tri znaka

Pred kraj sedmice mnogima će se otvoriti vrata koja su dugo bila zatvorena. Astrologija ukazuje na razdoblje u kojem se trud napokon počinje isplaćivati, a pojedini znakovi ulaze u fazu u kojoj se stvari počinju razvijati brže nego što su očekivali. Za tri znaka posebno, ovaj tjedan donosi kombinaciju financijske koristi i prilike koja može promijeniti smjer njihovog života.

Bik

Bikovi ulaze u razdoblje stabilizacije i nagrade za sav trud koji su uložili proteklih mjeseci. Financijska situacija mogla bi se popraviti kroz dodatni prihod, povrat novca ili neočekivanu priliku povezanu s poslom.

Osim novca, otvara se i mogućnost suradnje ili projekta koji bi dugoročno mogao donijeti sigurnost kakvu traže. Ključno je prepoznati priliku i ne odgađati odluke.

Lav

Lavovima se vraća samopouzdanje, a s njim dolaze i konkretne prilike. Moguće su ponude koje uključuju napredovanje, novi posao ili dodatni angažman koji donosi veću zaradu.

Ono što će napraviti razliku jest njihova spremnost da preuzmu rizik. Ovaj tjedan traži hrabrost, ali nagrada može biti značajna.

Jarac

Jarčevi bi mogli osjetiti olakšanje kada je riječ o financijama. Situacija koja ih je dugo opterećivala počinje se rješavati, a dolazi i prilika za dodatni prihod.

Uz to, pojavljuje se mogućnost koja zahtijeva odgovornost, ali donosi dugoročnu korist. Ako je prihvate, mogli bi postaviti temelje za stabilniju budućnost, piše index.

