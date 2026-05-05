Evo ko ne smije jesti krastavce

Krastavci se često smatraju jednom od najzdravijih i najsigurnijih namirnica, ali to ne znači da odgovaraju svima.

Ljekari i nutricionisti upozoravaju da određene grupe ljudi trebaju biti oprezne.

Osobe s osjetljivim probavnim sistemom

Krastavci sadrže jedinjenje kukurbitacin, koje kod nekih ljudi može izazvati nadutost, gasove i nelagodu u stomaku. Također, zbog visokog sadržaja vlakana, kod osoba sa sindromom iritabilnog crijeva (IBS) mogu pogoršati simptome.

Ljudi koji uzimaju lijekove za razrjeđivanje krvi

Krastavci sadrže vitamin K, koji ima važnu ulogu u zgrušavanju krvi. Kod osoba koje uzimaju antikoagulanse poput varfarina, nagle promjene u unosu vitamina K mogu uticati na efikasnost terapije.

Osobe sklone alergijama

Iako rijetko, alergija na krastavac postoji i najčešće je povezana s tzv. oralnim alergijskim sindromom. Simptomi mogu uključivati svrbež u ustima, oticanje usana ili grla.

Ljudi s problemima s bubrezima

Krastavci su bogati kalijem. Iako je ovaj mineral važan za zdravlje, kod osoba s hroničnim bolestima bubrega može doći do njegovog nakupljanja u organizmu, što može biti opasno.

Osobe sklone zadržavanju tečnosti

Krastavci imaju blago diuretičko djelovanje, što može biti korisno za većinu ljudi, ali kod nekih može dovesti do neravnoteže elektrolita ako se konzumiraju u većim količinama.

Facebook komentari