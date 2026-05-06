Zdravstvena uzbuna: Švicarska potvrdila prvi slučaj hantavirusa povezan s kruzerom

Švicarsko ministarstvo zdravstva saopćilo je da je jedna osoba testirana pozitivno na hantavirus i da se trenutno nalazi na liječenju u Univerzitetskoj bolnici u Cirihu. Nadležni ističu da je bolnica spremna za ovakve slučajeve te da su poduzete sve mjere zaštite osoblja i pacijenata.

Pacijent se, zajedno sa suprugom, krajem aprila vratio u Švicarsku nakon putovanja u Južnu Ameriku i boravka na kruzeru na kojem je ranije zabilježena pojava infekcije. Nakon pojave simptoma javio se ljekaru i hospitalizovan je, gdje je odmah stavljen u izolaciju. Infekcija je kasnije potvrđena u referentnoj laboratoriji u Ženevi.

Vlasti naglašavaju da trenutno nema dokaza o riziku za širu javnost. Supruga zaražene osobe za sada nema simptome i nalazi se u samoizolaciji iz predostrožnosti.

Slučaj je povezan s ranijom epidemijom na kruzeru MV Hondius, gdje je prema podacima Svgjetske zdravstvene organizacije (WHO) zabilježeno više slučajeva hantavirusa, uključujući i smrtne ishode. Dio putnika je evakuisan i prebačen na daljnje medicinske obrade,pišu Vijesti

Južnoafričke zdravstvene vlasti ranije su potvrdile i rijetki soj virusa u dva slučaja povezana s brodom, dok su evropske institucije, uključujući Evropski centar za prevencije i kontrole bolesti, procijenile da je rizik za širu populaciju i dalje vrlo nizak.

Svjetska zdravstvena organizacija nastavlja pratiti situaciju i zdravstveno stanje putnika i članova posade, dok se istraga o širenju infekcije na kruzeru i dalje nastavlja.

