Hrana koju kuhari ne naručuju u restoranu: “Razmislite prije naručivanja deserta ili čorbe”

Iako specijalitet dana ili čorba mjeseca zvuče primamljivo, brojni profesionalni chefovi upozoravaju da neka jela u restoranima ne vrijede rizika.

Specijalitet dana – pažljivo s ovim izborom

Chef Alberto Morreale savjetuje:

“Nikad ne naručujem specijalitet dana”.

Prema njegovim riječima, u mnogim restoranima dnevni meni služi za prodaju namirnica koje su na izmaku roka trajanja, a ne nužno svježih proizvoda. Prije nego što odaberete specijalitet dana, preporučuje da razgovarate s konobarom o tome što je tog dana zaista svježe ili da pitate za jela pripremljena od lokalnih namirnica.

Čorba dana – često “čorba mjeseca”

Slavni chef Gordon Ramsay upozorava da ne naručuje “čorbu dana” jer se često radi o čorbi pripremljenoj ranijih dana. Njegov savjet:

“Pitajte za jučerašnju čorbu dana prije nego što naručite današnju.”

Školjke i riba – birajte pažljivo

Školjke i riba mogu biti rizični, posebno u restoranima neprovjerene kvalitete. Kamenice, školjke i druge morske delicije mogu izazvati ozbiljno trovanje, pa chefovi savjetuju da ih naručujete samo u restoranima koji su poznati po kvaliteti morskih plodova, piše Punkufer.

Desert – preskočite ili birajte specijalizirane lokacije

Chef Jacoby Ponder savjetuje da preskočite desert u restoranima, osim ako se ne radi o mjestu specijaliziranom za slatka jela. Većina restorana nema vrhunske slastičare u kuhinji, a priprema slatkih jela zahtijeva drukčije vještine nego priprema slanih. Ako zaista želite nešto slatko, bolja je opcija posjetiti slastičarnicu ili poznate lokalne poslastičare.

Hrana koju možete pripremiti kod kuće

Izlazak u restoran trebao bi biti više doživljaj i prilika za isprobavanje novih okusa, nego mjesto gdje naručujemo jela koja lako možemo pripremiti kod kuće. Chefovi savjetuju da se udaljite od zone komfora i birate jela koja će vam pružiti novo gastronomsko iskustvo.

