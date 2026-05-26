Sladić: I sam ne vjerujem da ovo pišem

Sladić je u svojoj prognozi obuhvatio dva grada: London u kojem živi, te Sarajevo u kojem je rođen i u kojem živi najveći broj njegovih prijatelja i pratilaca koje zanima kakvo će vrijeme biti na ovaj veliki dan za sve muslimane.

“I sam ne vjerujem da pišem ovo 25. maja 2026. godine (više za prvi grad), ali neka ostane zapisano da se nađe u digitalnoj arhivi”, započeo je Sladić, pa nastavio:

“London: pretežno sunčano. Jutarnja temperatura zraka oko 25, a dnevna oko 36 °C. Sarajevo: pretežno sunčano, danju uz malu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 16, a dnevna oko 28 °C”, prenosi Novi.

