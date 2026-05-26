Stiže pun Mjesec 31.5. i donosi sreću za 3 znaka Zodijaka

Pun Mjesec 31.5.2026. bit će jedan od najposebnijih lunarnih trenutaka godine. Riječ je o Plavom Mjesecu u Strijelcu, odnosno drugom punom Mjesecu u istom kalendarskom mjesecu. Vrhunac ove lunacije događa se u 10:45h, a dodatnu zanimljivost donosi činjenica da je riječ o mikromjesecu, punom Mjesecu koji se odvija blizu najudaljenije točke Mjeseca od Zemlje.

Astrološki gledano, ova lunacija aktivira os Blizanci–Strijelac. Sunce u Blizancima naglašava komunikaciju, informacije, svakodnevne odluke i način na koji razmišljamo, dok Mjesec u Strijelcu usmjerava pozornost prema istini, smislu, slobodi i široj životnoj slici. Dani oko 31.5. zato otvaraju važna pitanja o smjeru kojim idemo, uvjerenjima koja nas vode i odlukama koje su spremne za konačno razrješenje.

Opozicija Mjeseca s Uranom donosi iznenadne vijesti, promjene planova, nagle uvide i potrebu da se raskine s onim što nas ograničava. Istodobno, skladni aspekti prema Saturnu i Neptunu u Ovnu spajaju inspiraciju s odgovornošću, a želju za novim početkom s konkretnim koracima. Sekstil s Plutonom u Vodenjaku ovoj energiji daje dublji, transformacijski ton i potiče jasnije razumijevanje promjena koje su se već neko vrijeme događale iznutra.

Mars u Biku dodatno naglašava važnost stabilnih, promišljenih poteza. Promjene ne moraju biti nagle da bi bile snažne. Najvažniji pomaci sada nastaju ondje gdje postoji spremnost da se nešto postavi na čvršće temelje, bez odgađanja i bez vraćanja na stare obrasce.

Iako će pun Mjesec u Strijelcu dotaknuti sve znakove, tri znaka Zodijaka primit će najviše povoljne energije. Oni ulaze u razdoblje jasnijih odluka, boljih prilika i unutarnjeg rasterećenja.

Ovan

Ovnovi ulaze u snažan val podrške. Mjesec u Strijelcu skladno podržava njihovu vatrenu prirodu, a dodatnu važnost imaju Saturn i Neptun u Ovnu, prema kojima ova lunacija stvara povoljne aspekte.

Za Ovnove ovo će biti vrijeme u kojem se želja za promjenom spaja s većom zrelošću. Umjesto naglih reakcija, dolazi jasnije razumijevanje onoga što žele graditi dugoročno. Saturn ih podsjeća da ostvarenje ciljeva traži disciplinu, dok Neptun donosi inspiraciju, intuiciju i osjećaj da iza određenih odluka postoji dublji smisao.

Pun Mjesec 31.5. otvara im prostor za odluke vezane uz učenje, putovanja, osobni razvoj, javni nastup, duhovnost ili širenje poslovnih i životnih planova. Pojavljuje se informacija, osoba ili okolnost koja im pomaže sagledati situaciju iz šire perspektive.

Najpovoljniji razvoj za Ovnove dolazi onda kada svoju energiju usmjere mudrije i promišljenije. Ako su posljednjih mjeseci osjećali pritisak, zastoj ili odgovornost koja ih usporava, sada razumiju zašto su neke stvari morale sazrijeti prije nego što krenu dalje.

Ovo je razdoblje u kojem se oslobađaju potrebe da sve riješe odmah. Ovnovi su prirodno skloni akciji, ali ova lunacija pokazuje im da pravi potez nije uvijek najbrži potez. Najvažnije je prepoznati pravi smjer, a zatim napraviti prvi konkretan korak.

Pun Mjesec 31.5. vraća im vjeru u budućnost. Ne moraju imati sve odgovore, ali dobivaju dovoljno jasnoće da znaju gdje žele uložiti svoju snagu. Upravo tu počinje njihov najvažniji pomak.

Strijelac

Za Strijelce je ovaj puni Mjesec posebno važan jer se događa upravo u njihovom znaku. Sve što je posljednjih tjedana ili mjeseci bilo nejasno sada izlazi na površinu. Emocije, želje i odluke koje su dugo sazrijevale postaju vidljivije, a Strijelci dobivaju snažniji osjećaj smjera.

Ovo razdoblje ne ostavlja prostor za polovične odgovore. Strijelci sada jasnije vide gdje stoje, što ih istinski ispunjava i kamo žele dalje. Ako su se predugo prilagođavali okolnostima koje ih sputavaju, ovaj puni Mjesec donosi im odlučnost da se od toga odmaknu.

Najveći dobitak za Strijelce bit će iskreniji odnos prema vlastitim potrebama. Shvatit će da više nema smisla pristajati na odnose, odluke ili situacije koje ih umanjuju. Ta jasnoća daje im hrabrost da otvorenije kažu što žele i izaberu smjer koji im donosi više slobode, mira i autentičnosti.

Stižu i povoljne okolnosti vezane uz putovanja, obrazovanje, inozemstvo, duhovni razvoj, javni nastup ili važan osobni projekt. Neki Strijelci završavaju proces koji ih je dugo opterećivao, dok drugi dobivaju snažan poticaj za zaokret prema nečemu što bolje odgovara njihovoj prirodi.

Ovaj puni Mjesec Strijelcima donosi priliku da se oslobode tuđih očekivanja i vrate sebi. Što manje pokušavaju dokazivati drugima da su na pravom putu, to će lakše prepoznati što je za njih doista ispravno. Pred njima je razdoblje u kojem jasnija slika vlastitog života postaje temelj za hrabriju odluku i lakši nastavak puta.

Vodenjak

Vodenjacima ovaj puni Mjesec otvara važna vrata. Mjesec u Strijelcu stvara skladan sekstil s Plutonom u Vodenjaku, a taj aspekt naglašava unutarnju snagu, obnovu, promjenu perspektive i osjećaj da se nešto napokon pomiče u pravom smjeru.

Za Vodenjake ovo je razdoblje u kojem jasnije razumiju svoju ulogu u odnosima, zajednici ili grupama kojima pripadaju. Neki se udaljavaju od ljudi i okruženja koja ih više ne podržavaju, dok drugi prepoznaju nova savezništva, suradnje i prijateljstva koja im donose više prostora i poticaja.

Pluton u Vodenjaku već duže vrijeme pokreće duboke promjene u načinu na koji Vodenjaci doživljavaju sebe, svoju budućnost i svoje mjesto u svijetu. Ovaj puni Mjesec te promjene stavlja u prvi plan. Ono što je prije izgledalo kao unutarnji nemir sada dobiva jasniji oblik.

Povoljni događaji za Vodenjake vezani su uz ljude, ideje, suradnje, digitalni prostor, kreativne projekte i društvene kontakte. Netko ih povezuje s pravom osobom, podržava njihovu ideju ili im pokazuje koliko je vrijedan njihov drugačiji pogled.

Ovo je dobro razdoblje za mreže ljudi, timski rad, zajedničke projekte i planove za budućnost. Vodenjaci dobivaju potvrdu da ne trebaju umanjivati svoju posebnost kako bi se uklopili. Upravo ono po čemu odskaču sada postaje prednost.

Pun Mjesec u Strijelcu potiče ih da razmišljaju šire i hrabrije. Ako su se osjećali zarobljeno u starim ulogama ili očekivanjima, sada prepoznaju drugačiji put. Pred njima je oslobađanje od onoga što im više ne odgovara i povezivanje s ljudima, idejama i projektima koji bolje odražavaju osobu u koju izrastaju, prenosi Novi.

