Ovaj manikir biće apsolutni hit ljeta 2026.

Topliji dani automatski traže boje koje djeluju energično, razigrano i pomalo tropski, a koralna nijansa upravo pruža takav efekat. Mješavina roze i narandžastih tonova rukama daje svježinu i onaj ljetni vajb koji posebno dolazi do izražaja na preplanulom tenu.

Kada se tome doda ombre efekat koji nježno prelazi iz jedne nijanse u drugu, dobija se manikir koji izgleda moderno, sofisticirano i veoma fotogenično.

Najbolji dio ovog trenda jeste to što funkcioniše gotovo na svakom obliku noktiju — od kratkih prirodnih do dugih bademastih ili coffin modela. Upravo zbog toga beauty influenserke i nail artisti trenutno ga obožavaju.

Jedna od najpopularnijih verzija jeste nježni koralni ombre koji se stapa s nude bazom. Minimalistički, elegantan i dovoljno neutralan za svaki dan, ali opet dovoljno efektan da ne izgleda dosadno.

Za one koji žele pravi ljetni izgled, tu su kombinacije koralne sa bijelom, jarko roze ili fuksija nijansom koje podsjećaju na zalazak sunca na egzotičnim destinacijama.

Upravo kombinacija sjaja, nježnih prelaza i vibrantnih ljetnih tonova čini koralni ombre manikir jednim od najpoželjnijih beauty izbora ove sezone. Djeluje luksuzno, moderno i dovoljno razigrano da svaki autfit odmah izgleda skuplje i trendi.

