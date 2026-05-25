Analitičar koji je pogodio posljednja tri prvaka svijeta sada tvrdi: “Oni osvajaju Mundijal”

Njemački ekonomista Joachim Klement ponovo je privukao pažnju fudbalske javnosti nakon što je njegova matematička formula za Svjetsko prvenstvo predvidjela da će Holandija osvojiti Mundijal 2026. godine.

Klement je ranije tačno prognozirao da će Njemačka 2014., Francuska 2018. i Argentina 2022. postati prvaci svijeta, zbog čega njegove analize sada izazivaju veliko interesovanje.

Prema njegovom modelu, Holandija bi na putu do titule izbacila Maroko, Kanadu, Francusku i Španiju, dok bi u finalu igrala protiv Portugala.

Posebno je zanimljivo da Oranje nikada u historiji nije osvojio Svjetsko prvenstvo, iako je tri puta igrao finale.

Klementova formula ne temelji se samo na fudbalskim rezultatima, već uključuje i ekonomske i klimatske faktore poput BDP-a po glavi stanovnika, broja stanovnika, temperature zraka, FIFA rankinga i prednosti domaćeg terena.

“Bio sam iznenađen kada je model pokazao Holandiju kao prvaka, posebno zbog teškog puta koji ih očekuje”, rekao je Klement.

Svjetsko prvenstvo 2026. godine bit će održano u SAD-u, Kanadi i Meksiku, a prvi put će učestvovati 48 reprezentacija, prenio je N1.

