Isprobajte vojničku metodu uspavljivanja: Tehnika koja pomaže da zaspite za nekoliko minuta

Ova tehnika postala je popularna jer navodno pomaže ljudima da zaspu veoma brzo, čak i u zahtjevnim uslovima.

Metoda se zasniva na potpunom opuštanju tijela i smirivanju misli. Cilj je da se organizam postepeno prebaci iz stanja napetosti u stanje odmora.

Prvi korak je opuštanje lica. Potrebno je opustiti čelo, oči, vilicu i jezik, jer mnogi nesvjesno drže napetost upravo u tim dijelovima tijela. Nakon toga spuštaju se ramena, a ruke se opuštaju sve do šaka.

Zatim dolazi smirivanje disanja. Preporučuje se sporo i duboko disanje dok se opuštaju grudi, stomak i noge. Ideja je da cijelo tijelo postane mirno i teško.

Najvažniji dio metode odnosi se na smirivanje misli. Osoba pokušava zamisliti mirnu scenu, poput ležanja u čamcu na tihom jezeru ili odmora u potpuno tamnoj i tihoj prostoriji. Ako se pojave stresne misli, potrebno ih je ignorisati i vratiti fokus na opuštanje.

Iako metoda ne djeluje jednako kod svih ljudi, mnogi tvrde da im redovno korištenje pomaže da zaspu mnogo brže nego ranije. Stručnjaci ističu da najbolje rezultate daje uz redovan raspored spavanja, manje korištenja telefona prije kreveta i izbjegavanje kofeina u večernjim satima.

Vojnička metoda danas je jedna od najpoznatijih tehnika za brzo uspavljivanje jer ne zahtijeva nikakve lijekove niti posebnu opremu, već samo nekoliko minuta mira i pravilnog opuštanja.

