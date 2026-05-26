Tragedija u učionici: Maturant se srušio prije ispita, preminuo na licu mjesta

Učenik završne godine srednje trgovačke škole srušio se i preminuo neposredno prije maturskog ispita u češkom gradu Taboru.

Uprkos brzoj reakciji i naporima ljekara koji su pozvani na lice mjesta, nisu uspjeli da spasu maturanta.

Tragični incident se dogodio ispred zgrade škole, gdje su se učenici okupili i čekali da uđu i polažu maturski ispit.

Tužnu vijest je potvrdio i direktor škole, Radek Ciha, a okolnosti tragedije još uvijek nisu jasne jer istraga još traje.

Nakon što je učenik preminuo počele su da kruže priče da je koristio narkotike ili druge stimulanse, ali je direktor odbio da komentariše ove navode.

“To će svakako biti predmet istrage, sve će se znati kada obdukcija bude završena”, rekao je direktor medijima.

Tijelo maturanta poslato je u Institut za sudsku medicinu na obdukciju.

Škola je otkazala sve planirane maturske ispite i oni su pomjereni za sutra, pišu Vijesti.

