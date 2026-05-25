Sladić objavio prognozu za Bajram: Evo kakav nas preokret vremena čeka u prvoj bajramskoj večeri

Pod uticajem polja anticiklone, prvi dan Kurban-bajrama proteći će u znaku pretežno sunčanog i većinom vrućeg, a u Hercegovini mjestimice i vrlo vrućeg vremena.

Ipak, prema kraju dana i u večernjim satima, oslabljeni frontalni poremećaj, koji se uglavnom zadržava istočno od naših krajeva, zahvatiće regiju po rubu.

Prolazno naoblačenje u večernjim satima

Ovaj frontalni poremećaj donosi prolazan porast naoblake te rijetko malo kiše. Padavine su izglednije u sjevernim, sjeveroistočnim i istočnim područjima Bosne, a meteorolog je slikovito dodao da će to biti “tek toliko da sapere krv kurbana”.

Što se tiče temperaturnih vrijednosti, maksimalne dnevne temperature zraka krećaće se u rasponu od 28 do 33 stepena Celzijusa, dok će na jugu Hercegovine rasti i do 36 °C.

