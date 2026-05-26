Od 26. maja, desiće se karmički preokret: Za 4 horoskopska znaka stvari dolaze na svoje mjesto

Ovaj period, prema astrolozima, donosi preokrete, karmičku pravdu i osjećaj da stvari konačno dolaze na svoje mjesto, posebno osobama koje dugo čekaju da im se trud isplati.

Četiri horoskopska znaka kojima 26. maja stižu sreća i velike promjene su:

1. Škorpija

Za Škorpije slijedi veliko olakšanje u privatnim odnosima i porodici.

Tokom ovog dana mogli bi shvatiti da ne mogu kontrolisati druge ljude i da im upravo prihvatanje te činjenice donosi mir, stabilnost i unutrašnju snagu.

Astrolozi navode da će mnoge Škorpije osjetiti emocionalno rasterećenje i veću sigurnost u sebe.

2. Bik

Bikovima se otvaraju mogućnosti za finansijski napredak i pozitivne promjene u karijeri.

Moguće je da će morati donijeti tešku odluku kako bi dobili ono što žele, ali će osjećati da je došlo vrijeme da sebe i svoje potrebe konačno stave na prvo mjesto.

Očekuju ih prilike koje bi dugoročno mogle poboljšati njihovu stabilnost i sigurnost.

3. Blizanci

Blizanci će tokom ovog perioda imati snažan osjećaj lične moći i veliku želju za promjenama.

Mnogi bi mogli odlučiti da se udalje od odnosa i situacija koje ih emotivno iscrpljuju, a upravo taj potez mogao bi im donijeti više mira i osjećaj slobode.

Astrolozi smatraju da je ovo period u kojem Blizanci jasno prepoznaju šta im više ne odgovara.

4. Strijelac

Za Strijelčeve ovaj dan donosi iskrene razgovore i veliko emotivno rasterećenje.

Otvoreno izražavanje osjećaja i stavova pomoći će im da se oslobode pritiska i pronađu unutrašnji mir, koji će za njih predstavljati najveći oblik sreće i obilja u ovom trenutku.

Mnogi pripadnici ovog znaka mogli bi konačno riješiti odnose ili situacije koje ih dugo opterećuju.

