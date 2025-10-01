Ovi napici efikasnije podstiču gubitak kilograma od vode

Naime, dok se preporučuje unos barem dva litra dnevno, nije loše dio tog unosa zamijeniti napicima koji ne samo da hidriraјu, već i dodatno podržavaju proces mršavljenja.

U nastavku donosimo četiri napitka koji mogu biti ukusna i korisna alternativa običnoj vodi, uz napomenu da ih treba koristiti kao dodatak, a ne zamjenu za unos vode.

Proteini su ključni za očuvanje mišićne mase tokom mršavljenja. Proteinski shake je brz i praktičan način da povećate unos proteina, smanjite osjećaj gladi i potaknete sagorijevanje masnoća.

Umjerena konzumacija kafe može pomoći pri kontroli apetita i potrošnji kalorija. Kofein podstiče metabolizam, povećava energiju i može poboljšati fizičku izdržljivost, posebno ako se konzumira prije treninga.

Đumbir ubrzava metabolizam, pomaže u sagorijevanju masnoće i pruža osjećaj sitosti. Osim toga, djeluje protuupalno i jača imunitet. Ovaj čaj je odličan saveznik u borbi protiv viška kilograma.

Osvježavajuća i lagana voda s limunom potiče probavu, smanjuje nadutost i doprinosi boljoj hidrataciji. Idealna je kao zamjena za gazirana pića i zaslađene sokove. prenosi klix.

