Jedna aminokiselina je ključna za mršavljenje i sagorijevanje masti

Istraživanje, koje je vodio tim naučnika iz više institucija u SAD-u, imalo je za cilj da objasni zašto smanjenje unosa kalorija općenito dovodi do gubitka kilograma. Prethodna istraživanja nagovještavala su da aminokiselina cistein može igrati ulogu, ali do sada njena funkcija nije bila jasna.

Sada se zna da smanjenje nivoa cisteina utiče na pretvaranje bijele masti (koja se skladišti u tijelu) u smeđu mast (koja služi za sagorijevanje energije i proizvodnju toplote), što u suštini djeluje kao biološki motor za mršavljenje.

Drugim riječima, izgleda da je kontrolisana dijeta efikasna strategija za mršavljenje prvenstveno zato što smanjuje cistein – koji se nalazi u mnogim namirnicama bogatim proteinima – dok samo brojanje kalorija možda i nije najbolji pristup.

Da bi to provjerili, istraživači su sproveli eksperiment na miševima kojima je bilo onemogućeno da proizvode vlastiti cistein. U poređenju s miševima koji su bili sposobni da ga sintetišu, ove životinje su izgubile 25 do 30 posto tjelesne mase u samo jednoj sedmici kada cistein nije bio dodavan kroz ishranu.

Iako studija, objavljena u časopisu Nature Metabolism, nije uključivala ljude kao ispitanike, istraživači su analizirali podatke 238 osoba koje su ranije učestvovale u eksperimentu sa smanjenim unosom kalorija. Podaci su pokazali da su te osobe imale manje cisteina u masnom tkivu, što sugerira da i kod ljudi postoji veza između kalorija i cisteina.

Postoji mogućnost da bi cistein mogao biti meta za pažljivo „podešavanje“ metabolizma, ali to je pristup koji zahtijeva oprez: blokiranje cisteina kod miševa izazvalo je životno opasan gubitak težine (iako se težina vratila kada je nivo cisteina ponovo normalizovan), a poznato je da je ova aminokiselina neophodna i za druge metaboličke funkcije.

„Pored drastičnog gubitka težine i povećanja sagorijevanja masti uslijed uklanjanja cisteina, ova aminokiselina je centralna i za redoks ravnotežu i redoks puteve u biologiji“, kaže Štadler,pišu Vijesti

Ono što stvara izazov jeste činjenica da su naša tijela precizno podešeni mehanizmi: na dobijanje i gubitak kilograma utiče čitav niz faktora, pa kada se poremeti jedan proces, mnogi drugi mogu biti zahvaćeni. To je složena slika – ali sada razumijemo mnogo više nego ranije.

„Obrnuta analiza kliničkog ispitivanja sa restrikcijom kalorija kod ljudi otkrila je novog igrača u energetskom metabolizmu“, kaže fiziolog Erik Ravusin iz Biomedicinskog istraživačkog centra Pennington.

Facebook komentari