Dvije jutarnje navike za ubrzanje metabolizma i kontrolu apetita

Način na koji započnemo dan može imati velik utjecaj na naš metabolizam, apetit i energetski nivo kroz dan. ako ne postoji čarobna formula za mršavljenje, dvije jutarnje navike stručnjaci posebno izdvajaju kao korisne: hidrataciju i proteinski doručak.

Hidratacija odmah nakon buđenja, pomaže nadoknaditi tekućinu izgubljenu tokom noći, pokreće probavni sistem i može ubrzati metabolizam kroz proces termogeneze. Također smanjuje jutarnji apetit i pomaže razlikovati stvarnu glad od navike,piše Avaz

To je proteinski doručak, koji ne samo da duže drži osjećaj sitosti, već pomaže i u stabilizaciji šećera u krvi.

Hrana bogata proteinima zahtijeva više energije za probavu i doprinosi očuvanju mišićne mase, što je ključno za efikasnije sagorijevanje kalorija.

