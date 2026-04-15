Detalji strave i užasa: Metanović bio živ u trenutku kada su ga monstrumi Pranjić, Šljivo i Ćorić bacili sa balkona, prije toga ga satima tukli

Tužioci Tužilaštva KS predložili su pritvor Nikoli Pranjiću, Arminu Šljivi i Dini Ćoriću za ubistvo Adnana Metanovića.Oni su u noći sa 12. na 13. april došli u stan Adnana Metanovića zvanog “Švabo”, fizički ga zlostavljali, udarali ga rukama, nogama, metalnom šipkom, kašikom za cipele po glavi i cijelom tijelu.Nakon toga su ga bacili s balkona na šestom spratu sa visine od oko 19,5 metara, a ono što je najjezivije je da je on u tom trenutku bio živPrema informacijama “Avaza”, jedan od osumnjičenih je kazao da su oni bili nadrogirani, odnosno da su vukli spid i pušili travu kada su došli u stan.Sve su snimali mobitelom, što bi mogao biti jedan od ključnih dokaza za Tužilaštvo KS,piše Avaz
Podsjećamo, Adnan Metanović je sin muzičkog menadžera Ruždije Metanovića, koji je preminuo 2015. godine.