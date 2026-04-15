Detalji strave i užasa: Metanović bio živ u trenutku kada su ga monstrumi Pranjić, Šljivo i Ćorić bacili sa balkona, prije toga ga satima tukli

Tužioci Tužilaštva KS predložili su pritvor Nikoli Pranjiću, Arminu Šljivi i Dini Ćoriću za ubistvo Adnana Metanovića.Oni su u noći sa 12. na 13. april došli u stan Adnana Metanovića zvanog “Švabo”, fizički ga zlostavljali, udarali ga rukama, nogama, metalnom šipkom, kašikom za cipele po glavi i cijelom tijelu.Nakon toga su ga bacili s balkona na šestom spratu sa visine od oko 19,5 metara, a ono što je najjezivije je da je on u tom trenutku bio živPrema informacijama “Avaza”, jedan od osumnjičenih je kazao da su oni bili nadrogirani, odnosno da su vukli spid i pušili travu kada su došli u stan.Sve su snimali mobitelom, što bi mogao biti jedan od ključnih dokaza za Tužilaštvo KS,piše Avaz

Podsjećamo, Adnan Metanović je sin muzičkog menadžera Ruždije Metanovića, koji je preminuo 2015. godine.

Facebook komentari