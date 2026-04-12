Velež i Zrinjski u finalu Kupa BiH, poznati i termini

Zrinjski je dominirao u prvom poluvremenu, ali nije uspio pronaći put do mreže.

Najbolju priliku imao je Bilbija u 30. minuti, kada je pogodio stativu i propustio dovesti mostarski tim u vodstvo.

U drugom poluvremenu Radnik se dobro organizovao i uspio da odoli pritisku domaćina. Zrinjski je imao veći posjed lopte, ali bez velikih prilika koje bi promijenile tok utakmice.

I kada su svi očekivali penale, Zrinjski u 84. minuti dolazi do pogotka. Velika greška igrača Radnika na sredini terena, lopta dolazi do Bilbije koji asistira Kišu koji je siguran za veliko slavlje domaćih.

Radnik je nakon primljenog pogotka bacio sve karte u napad, a u sudijskoj nadoknadi nova greška gostiju, Šakota krade loptu Radoviću, a Adi Nalić pogađa za konačnih 2:0.Podsjećamo, fudbaleri Veleža ranije danas su na ubjedljiv način izborili plasman u finale Kupa Bosne i Hercegovine. Mostarski tim je u revanš susretu u Doboju savladao Slogu rezultatom 3:0, čime je potvrdio prolaz ukupnim skorom 6:1.

Na taj način u finalu Kupa Bosne i Hercegovine gledat ćemo novi mostarski derbi između Zrinjskog i Veleža.

Podsjećamo, ova dva kluba su se i u finalu Kupa BiH sastala u maju 2023. godine, kada je Zrinjski slavio i osvojio trofej.

U finalu Kupa BiH se igraju dvije utakmice (6. i 13. maja), a domaćin prvog susreta će biti Zrinjski,pišu Vijesti

