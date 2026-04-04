Tokom saslušanja trojke osumnjičene za ubistvo dolazila i Hitna, otac jednog od njih skrhan donio torbu sa stvarima

Dok je u prostorijama MUP-a KS jučer trajalo saslušanje Nikole Pranjića, Dine Ćorića i Armina Šljive, uhapšenih zbog sumnje na ubistvo Adnana Metanovića Švabe, stigla je i Hitna pomoć,piše Avaz

Da li je nekome od uhapšenih pozlilo ili im je bila potrebna pomoć nije poznato.

Također otac jednog od uhapšenih je stigao sa torbom stvari.

– Ma sin mi je napravio neki belaj – rekao je ispred zgrade MUP-a.

Nakon što je izašao iz zgrade s torbom, stajao je uz zid skrhan od nevjerice zbog surove činjenice da se njegov sin dovodi u vezu s ubistvom.

