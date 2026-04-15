Svijet

Četiri broda prošla uprkos američkoj blokadi

3.8K  
Objavljeno prije 29 minuta

Iranski mediji objavili su da su u srijedu četiri broda plovila vodama uz Iran, prema toj zemlji i iz nje, uprkos američkoj blokadi koja je stupila na snagu u utorak.

Riječ je o brodovima Agios Fanourios, kojim upravlja grčka kompanija, zatim Alicia i RHN, kojima upravljaju kineske kompanije, te o iranskom kontejnerskom brodu Golbon, navode poluslužbene iranske agencije Tasnim i Mehr.

Podaci servisa MarineTraffic pokazali su kretanje tih brodova. Prema tim podacima, tri plovila ušla su u iranske vode, dok je Golbon iz njih isplovljavao.

Tasnim navodi da je iranski kontejnerski brod Golbon, koji se nalazi pod američkim sankcijama, “nastavio plovidbu u blizini Hormuškog moreuza uprkos američkim prijetnjama i blokadi američke mornarice”,pišu Vijesti


Teme:,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh