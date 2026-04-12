Novi detalji masakra u Turskoj: Učenik osmog razreda ubio devet osoba, koristio očevo oružje

Novi detalji

Ministar unutrašnjih poslova Mustafa Čiftči (Mustafa Ciftci) izjavio je da se šest učenika nalazi na intenzivnoj njezi, dok je troje u kritičnom stanju.Guverner Mukerem Unluer (Mukerrem Unluer) kazao je da je napad u provinciji Kahramanmaraš izveo učenik osmog razreda star 14 godina. Prema njegovim riječima, sumnja se da je koristio oružje koje je pripadalo njegovom ocu, bivšem policajcu.

– Učenik osmog razreda došao je s pet komada oružja i sedam spremnika, za koje vjerujemo da pripadaju njegovu ocu, bivšem policajcu. Ušao je u dvije učionice u kojima su bili učenici petog razreda, pucajući nasumično.

Navodi se da je oružje sakrio u ruksaku, nakon čega je ušao u dvije učionice i otvorio vatru. Nakon napada izvršio je samoubistvo.

Na fotografijama koje su snimili svjedoci vide se djeca kako skaču kroz prozore škole u pokušaju bijega.

Ovo je druga pucnjava u Turskoj u samo dva dana. Prethodni napad dogodio se u srednjoj školi u provinciji Šanliurfa, gdje je bivši učenik ranio 16 osoba prije nego što je izvršio samoubistvo tokom sukoba s policijom.

Pokrenuta istraga

Ministar pravde Akin Gurlek (Akin Gurlek) potvrdio je da je pokrenuta istraga o ovom slučaju,piše Avaz

Pucnjave u školama inače su rijetke u Turskoj. U maju 2024. godine bivši učenik ubio je direktora privatne srednje škole u Istanbulu, pet mjeseci nakon što je izbačen iz te ustanove.

Turska ima stroge zakone o oružju, koji podrazumijevaju izdavanje dozvola, registraciju, kao i provjere mentalnog i kriminalnog stanja, uz oštre kazne za ilegalno posjedovanje.

