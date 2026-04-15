Pomorska blokada će izazvati odmazdu, upozorava iranski general

Komandant Glavnog štaba Khatam al-Anbiya upozorio je Sjedinjene Američke Države da pomorska blokada Irana predstavlja kršenje primirja, navodeći da će Iran, ukoliko se blokada nastavi, spriječiti sve izvozne i uvozne procese u Perzijskom zaljevu, Omanskom i Crvenom moru.Ako agresivne i terorističke SAD nastave s ilegalnim djelovanjem u provođenju pomorske blokade u regiji i stvaranju nesigurnosti za iranske trgovačke brodove i naftne tankere, ovaj potez SAD bit će uvod u kršenje primirja, a snažne oružane snage Irana neće dozvoliti nastavak bilo kakvog izvoza ili uvoza u regiji Perzijskog zaljeva, Omanskog mora i Crvenog mora – rekao je general-major Ali Abdollahi u saopćenju objavljenom u srijedu.

– Iran će poduzeti odlučne mjere kako bi odbranio svoj nacionalni suverenitet i interese – naglasio je komandant.

Podsjetimo, 28. februara, nakon navodnog ubistva iranskog vrhovnog vođe ajatollaha Seyed Alija Khameneija i nekoliko vojnih komandanata, SAD i Izrael pokrenuli su vojnu ofanzivu protiv Irana.

Kao odgovor, iranske oružane snage izvele su niz kontraudara tokom 40 dana, ciljajući američke i izraelske vojne ciljeve, što je, prema navodima, izazvalo značajnu štetu i produžilo sukob.

Dvomjesečno primirje postignuto je 8. aprila, omogućivši pregovore u Islamabadu, gdje je Iran predložio deset tačaka plana koji uključuje povlačenje američkih trupa i ukidanje sankcija,pišu Vijesti

Uprkos 21 satu intenzivnih pregovora, iranska delegacija se vratila u Teheran bez dogovora, navodeći nedostatak povjerenja u američke obaveze.

U međuvremenu, u kontekstu ovih tenzija, američki predsjednik Donald Trump najavio je pomorsku blokadu Hormuškog moreuza, usmjerenu na presretanje plovila koja su, prema navodima, plaćala takse Iranu.

Američka vojska potvrdila je da je blokada počela u ponedjeljak, dodatno eskalirajući situaciju.

