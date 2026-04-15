Srušio se najskuplji američki “Triton” FOTO

S druge strane, neki izvori su prethodno tvrdili da je zrakoplov oborila iranska protuzračna obrana.

Dron je nestao iz sustava za praćenje leta tijekom misije iznad Perzijskog zaljeva , što je izazvalo nagađanja da ga je oborila iranska protuzračna obrana, izvijestio je portal “Press TV”.

تحطم طائرة استطلاع أمريكية متطورة من طراز MQ-4C Triton فوق الخليج بخسارة تُقدّر بـ238 مليون دولار

MQ-4C “Triton” je među najrjeđim i najskupljim bespilotnim letjelicama koje koristi američka mornarica, a njegova vrijednost procjenjuje se na između 235 i 250 milijuna dolara.

Zbog visoke cijene, u upotrebi je oko 20 primjeraka .

Zrakoplov je derivat drona “Global Hawk” i namijenjen je za dalekometni pomorski nadzor.

Ima domet veći od 13.000 kilometara i opremljen je radarom AN/ZPY-3 koji omogućuje 360-stupanjski nadzor i praćenje brodova na velikim morskim područjima.

Тепер офіційно, вперше в історії США втратили стратегічний розвідник MQ-4C Triton, але питання, він сам чи Іран "допоміг" | Defense Express https://t.co/65OxfgIZHx pic.twitter.com/w8GocwYkRG — DEFENSE EXPRESS (@DEFENSEEXPRESS) April 15, 2026

Prema dostupnim podacima, dron je neposredno prije nestanka iznenada izgubio visinu , s oko 15.000 metara na manje od 3.000 metara.

U tom trenutku emitirao je signale za nuždu – prvo kod 7.400, što je označavalo gubitak komunikacije s kontrolom leta, a zatim kod 7.700, što je označavalo opću hitnu situaciju.

As anticipated, it’s now confirmed that a U.S. Navy MQ-4C Triton drone crashed in the Persian Gulf off Iran on April 9, 2026. The same day, I tracked this drone below with tail number 169804, as it lost altitude and squawked a 7700 emergency. A newly released USN mishap report… https://t.co/gf2B71ML4S pic.twitter.com/JNvU13yCuz — Egypt's Intel Observer (@EGYOSINT) April 15, 2026

Američka mornarica izjavila je da se zrakoplov vjerojatno vraća u svoju matičnu bazu u zračnoj bazi Sigonella u Italiji nakon nadzorne misije iznad Perzijskog zaljeva i Hormuškog tjesnaca.

Incident je podsjetio na slučaj iz 2019. godine, kada su iranske snage oborile američki dron RQ-4 “Global Hawk” iznad Omanskog zaljeva.

Prema medijima, izviđački zrakoplovi tipa Triton imaju važnu ulogu u praćenju situacije u Perzijskom zaljevu i Hormuškom tjesnacu, posebno tijekom razdoblja nestabilnog primirja između Sjedinjenih Američkih Država i Irana.

