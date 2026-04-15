Svijet

Srušio se najskuplji američki “Triton” FOTO

Objavljeno prije 1 sat

Američka mornarica potvrdila je da se izviđački dron MQ-4C Triton srušio u regiji Perzijskog zaljeva, rekavši da se radi o “nesreći”.

S druge strane, neki izvori su prethodno tvrdili da je zrakoplov oborila iranska protuzračna obrana.

Dron je nestao iz sustava za praćenje leta tijekom misije iznad Perzijskog zaljeva , što je izazvalo nagađanja da ga je oborila iranska protuzračna obrana, izvijestio je portal “Press TV”.

MQ-4C “Triton” je među najrjeđim i najskupljim bespilotnim letjelicama koje koristi američka mornarica, a njegova vrijednost procjenjuje se na između 235 i 250 milijuna dolara.

Zbog visoke cijene, u upotrebi je oko 20 primjeraka .

Zrakoplov je derivat drona “Global Hawk” i namijenjen je za dalekometni pomorski nadzor.

Ima domet veći od 13.000 kilometara i opremljen je radarom AN/ZPY-3 koji omogućuje 360-stupanjski nadzor i praćenje brodova na velikim morskim područjima.

Prema dostupnim podacima, dron je neposredno prije nestanka iznenada izgubio visinu , s oko 15.000 metara na manje od 3.000 metara.

U tom trenutku emitirao je signale za nuždu – prvo kod 7.400, što je označavalo gubitak komunikacije s kontrolom leta, a zatim kod 7.700, što je označavalo opću hitnu situaciju.

Američka mornarica izjavila je da se zrakoplov vjerojatno vraća u svoju matičnu bazu u zračnoj bazi Sigonella u Italiji nakon nadzorne misije iznad Perzijskog zaljeva i Hormuškog tjesnaca.

Incident je podsjetio na slučaj iz 2019. godine, kada su iranske snage oborile američki dron RQ-4 “Global Hawk” iznad Omanskog zaljeva.

Prema medijima, izviđački zrakoplovi tipa Triton imaju važnu ulogu u praćenju situacije u Perzijskom zaljevu i Hormuškom tjesnacu, posebno tijekom razdoblja nestabilnog primirja između Sjedinjenih Američkih Država i Irana.


