Ovo je Nikola Pranjić: S Ćorićem i Šljivom satima tukao Metanovića, a onda ga bacili s balkona na šestom spratu

Prema navodima Tužilaštva KS, oni su satima udarali Metanovića metalnim šipkama, kašikom za cipele, rukama i nogamaTužilaštvo KS predložilo je Kantonalnom sudu u Sarajevu da se odredi pritvor Nikoli Pranjiću, Dini Ćoriću i Arminu Šljivi zbog ubistva Adnana Metanovića zvanog “Švabo” u sarajevskom naselju Dobrinja.Prema navodima Tužilaštva KS, oni su satima udarali Metanovića metalnim šipkama, kašikom za cipele, rukama i nogama.Onda su ga bacili sa balkona na šestom spratu sa visine od oko 19,5 metara, a on je u tom trenutku bio živ.Osumnjičeni su priznali da su udarali Metanovića, no negiraju da su ga bacili s balkona, odnosno tvrde da je on počinio suicid,piše Avaz

– Žao mi je što se ovo desilo. Meni je cilj bio samo da uzmem drogu a ne da ikog diramo, a kamoli nekog ubiti – kazao je Šljivo na ročištu.

