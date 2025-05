Sedam znakova da unosite previše šećera, a da toga možda niste ni svjesni

Šećer je mnogima jedan od dražih dodataka prehrani, no prevelike količine mogu ozbiljno narušiti zdravlje. Iako je slatkoća prirodno privlačna mozgu jer pruža osjećaj zadovoljstva i brzi nalet energije, stručnjaci upozoravaju da se granica između uživanja i pretjerivanja lako prijeđe.

Preporučene dnevne količine unosa šećera različite su ovisno o spolu: za muškarce je to devet žličica šećera, dok za žene šest. Glavni izvori su gazirana pića, voćni sokovi, kolači, keksi, sladoledi i druga industrijski prerađena hrana. No, šećer se često skriva i u proizvodima koje smatramo zdravima.

Nutricionistica Amy Goodson upozorava da postoje jasni znakovi koji mogu ukazivati na prekomjeran unos šećera. “Ako primjećujete određene simptome, pokušajte smanjiti količinu dodanog šećera i usredotočite se na obroke bogate vlaknima, proteinima i zdravim mastima. Stabilna razina šećera u krvi može pozitivno utjecati na energiju, raspoloženje i cjelokupno zdravlje”, ističe ona za portal Eat This, Not That.

U nastavku donosimo sedam najčešćih znakova da u organizam unosite previše šećera i da bi za zdravlje to bilo najbolje promijeniti.

Česte promjene raspoloženja

Ako se osjećate emocionalno nestabilno i lako prelazite iz sretnog u razdraženo ili tjeskobno stanje, uzrok bi mogla biti prehrana bogata šećerom. “Nagli skokovi i padovi šećera u krvi mogu izazvati nagle promjene raspoloženja”, upozorava Goodson.

Povećanje tjelesne težine

Višak kilograma nerijetko je povezan s pretjeranim unosom takozvanih praznih kalorija koje dolaze iz zaslađenih napitaka i grickalica. Redovita konzumacija takvih proizvoda može pridonijeti debljanju bez stvarnog nutritivnog doprinosa.

Problemi s kožom i akne

Prehrana bogata šećerom može povećati upalne procese u tijelu i utjecati na hormonalnu ravnotežu, što nerijetko dovodi do izbijanja akni. “Namirnice s visokim glikemijskim indeksom potiču stvaranje masnoće na koži i mogu pogoršati stanje kože”, dodaje nutricionistica.

Osjećaj umora i iscrpljenosti

Iako šećer može kratkoročno podići razinu energije, vrlo brzo dolazi do naglog pada koji za sobom ostavlja osjećaj umora. Ako ste često bez energije i osjećate se iscrpljeno tijekom dana, uzrok bi mogla biti prehrana bogata šećerom.

Poremećaji sna

Teškoće s uspavljivanjem ili buđenje usred noći mogu biti povezani s konzumacijom slatkiša, osobito u večernjim satima. “Šećer može ometati stvaranje melatonina i narušiti prirodni ritam spavanja”, objašnjava Goodson.

Stalna glad i pojačan apetit

Dodani šećer može poremetiti hormone odgovorne za regulaciju gladi, poput leptina i grelina, zbog čega se osjećaj sitosti teže postiže. To može dovesti do stalnih želja za hranom, prejedanja i začaranog kruga u kojem se glad pojačava nakon svakog pada šećera.

Razdražljivost

Ako ste često loše volje ili vam je teško zadržati strpljenje, možda biste trebali preispitati unos šećera. Nagli pad šećera u krvi nakon slatkog međuobroka može uzrokovati razdražljivost i pad koncentracije. “Stabilna razina šećera u krvi pridonosi emocionalnoj ravnoteži i boljem fokusu”, zaključuje Goodson.

