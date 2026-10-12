Za 414.000 eura možete kupiti cijeli škotski otok, ali morate pristati na jednu “caku”

Otok se nalazi uz zapadnu obalu Shetlandskog otočja, na sjeveru Škotske, a do njega je moguće doći isključivo brodom, prenosi Euronews.

Iako je tokom 19. stoljeća na otoku živjela manja zajednica, danas se na njemu nalaze samo tradicionalna kamena kućica i malo pristanište.

Kućica nije priključena na električnu mrežu, a prethodni vlasnici koristili su malu vjetroturbinu i dizelski generator za proizvodnju električne energije.

Prema riječima agenta za nekretnine Kelvina Andersona, koji vodi prodaju, budući kupac morat će samostalno riješiti pitanje snabdijevanja električnom energijom.

Objekt raspolaže dnevnim boravkom s peći na čvrsto gorivo, otvorenim prostorom za spavanje na povišenom nivou te odvojenim kupatilom s tušem, umivaonikom i toaletom.

Kupci koji bi željeli proširiti ili modernizirati postojeći objekt morali bi prethodno pribaviti građevinske i druge zakonom propisane dozvole,pišu Vijesti

Uprkos nedostatku infrastrukture, otok nudi prirodne ljepote, razvedenu stjenovitu obalu, dva slatkovodna jezera i bogat ptičiji svijet koji se mijenja tokom godišnjih doba.

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