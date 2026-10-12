Dnevni horoskop za 12. oktobar.2026.

Ovan

Ljubav: Ponedjeljak donosi pojačane emocije i potrebu da razjasnite nešto što vas već neko vrijeme muči. Slobodni Ovnovi mogli bi upoznati osobu koja će ih privući direktnošću i samopouzdanjem.

Posao: Imaćete dovoljno energije da se uhvatite ukoštac sa obavezama koje ste odlagali. Ipak, pripazite da zbog žurbe ne napravite grešku koju ćete kasnije morati da ispravljate,piše Mondo

Zdravlje: Potrebno vam je više odmora i manje nerviranja oko sitnica.

Bik

Ljubav: Stabilnost će vam biti važnija od velikih obećanja. Partner bi mogao pokazati koliko mu je stalo kroz mali, ali značajan gest. Slobodni Bikovi trebalo bi da daju priliku osobi koja im djeluje iskreno.

Posao: Finansije i praktične odluke biće u prvom planu. Ne donosite odluke na brzinu, posebno ako se tiču većih troškova.

Zdravlje: Prijala bi vam lagana šetnja i nešto više vremena provedenog u prirodi.

Blizanci

Ljubav: Razgovor koji ste dugo odlagali mogao bi donijeti olakšanje. Ako ste slobodni, poruka ili slučajan susret mogli bi probuditi interesovanje za osobu o kojoj ranije niste mnogo razmišljali.

Posao: Vaše ideje biće zapažene, ali je važno da ne preuzimate više obaveza nego što možete završiti. Dobra organizacija donosi bolje rezultate od brzine.

Zdravlje: Pokušajte da pronađete ravnotežu između obaveza i odmora, posebno ako vam je pažnja rasuta na više strana.

Rak

Ljubav: Emocije bi mogle biti intenzivnije nego inače. Nemojte očekivati da partner sam prepozna šta vas muči. Iskren razgovor riješiće više nego povlačenje u tišinu.

Posao: Ne dozvolite da tuđe raspoloženje utiče na vaše odluke. Usmjerite se na ono što možete promijeniti i ne preuzimajte odgovornost za tuđe greške.

Zdravlje: Mirniji tempo i dovoljno sna pomoći će vam da povratite energiju.

Lav

Ljubav: Privlačićete pažnju gdje god da se pojavite, ali će vam više od komplimenata značiti iskrena bliskost. Zauzeti Lavovi trebalo bi da pronađu više vremena za partnera.

Posao: Dobar je trenutak da iznesete ideju ili preuzmete inicijativu. Ipak, saslušajte i druge jer bi upravo tuđi savjet mogao biti ključan za uspjeh.

Zdravlje: Pronađite način da se oslobodite nakupljene napetosti i ne pretjerujte s obavezama.

Djevica

Ljubav: Sitnice će vam govoriti više od velikih riječi. Ako vas nešto muči, nemojte analizirati svaki detalj do iznemoglosti. Ponekad je najbolje jednostavno pitati ono što vas zanima.

Posao: Organizovanost će vam biti najveća prednost. Možete završiti važan zadatak, ali izbjegavajte pretjeranu samokritičnost i potrebu da sve bude savršeno.

Zdravlje: Obratite pažnju na redovne obroke i napravite kratke pauze tokom dana.

Vaga

Ljubav: Pred vama je dan u kojem bi jedan iskren razgovor mogao promijeniti atmosferu u vezi. Slobodne Vage mogle bi dobiti pažnju od osobe od koje to nisu očekivale.

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