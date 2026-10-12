Dramatični prizori iz Kalifornije: Ogromni valovi udaraju u kuće, more se izlilo na ulice!

Snažni valovi u nedjelju su udarali u kuće uz plažu u Long Biču (Long Beach) u Kaliforniji (California), dok su visoki talasi zahvatili dijelove obale Južne Kalifornije, prenosi Reuters.Snimci iz drona koje je objavila ova agencija prikazuju kako se more silovito razbija o kuće smještene neposredno uz obalu, a voda se izlijeva na ulice. Na pojedinim objektima vidljiva su i oštećenja nastala usljed udara valova.U Ošen Sajdu (Oceanside) veliki valovi udarali su o obalu, dok su mještani s obalne šetnice posmatrali snažno nadiranje mora. Istovremeno su se automobili kretali obalnim cestama, u neposrednoj blizini mjesta na kojima su se valovi razbijali.

Nacionalna meteorološka služba Sjedinjenih Američkih Država ranije je upozorila na opasne valove i mogućnost obalnih poplava u pojedinim dijelovima Južne Kalifornije.

Prema vremenskim prognozama, plima i snažni valovi povezani s tropskom olujom Rejčel (Rachel) trebali su najjače pogoditi obalno područje upravo u nedjelju,piše Avaz

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