Član AFD-a izazvao buru: Objavio kartu Velike Njemačke, na njoj dijelovi 12 država (FOTO)

Na karti su dijelovi brojnih evropskih država prikazani kao njemačka teritorija.

Njegova objava izazvala je oštre reakcije, posebno u Francuskoj.

Štrauf, koji se na internetu predstavlja i imenom Helmut, kartu je objavio 3. oktobra, na Dan njemačkog jedinstva, kada Njemačka obilježava ponovno ujedinjenje Istočne i Zapadne Njemačke 1990. godine.

“Njemačko jedinstvo znači Njemačku koja ujedinjuje cijeli njemački narod u jednoj državi. Danas obilježavamo jednu etapu pobjede na putu ka tome”, napisao je uz kartu, prenose njemački mediji.

Koje su države obuhvaćene kartom Velike Njemačke?

Karta prikazuje Njemačku znatno veću nego što je danas. U njen sastav uključene su cijela Austrija i Luksemburg, te dijelovi Francuske, Belgije, Nizozemske, Danske, Poljske, Švajcarske, Italije, Mađarske, Slovačke i Rumunije.

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Posebno burne reakcije u Francuskoj izazvali su Alzas i dio departmana Mozel, koji su na karti takođe prikazani kao njemačka teritorija. Riječ je o područjima koja su u prošlosti bila predmet teritorijalnih sporova između Francuske i Njemačke.

Štrauf je ubrzo izbrisao objavu sa društvene mreže X, ali su se snimci karte nastavili širiti internetom. O slučaju su izvještavali mediji u više evropskih država.

Kako su reagovali francuski političari?

Francuski poslanik Teo Bernar iz desničarskog Nacionalnog okupljanja poručio je da su Alzas i Mozel francuski i da će to ostati.

Reagovala je i Klemans Gete iz ljevičarske Nepokorene Francuske, koja je ideju Velike Njemačke povezala sa politikom Adolfa Hitlera i izrazila zabrinutost zbog jačanja AfD-a.

O slučaju su izvještavali mediji u Francuskoj, Njemačkoj i drugim evropskim državama. Njemački javni radio Dojčlandfunk navodi da je objava izazvala zabrinutost i u Luksemburgu i Švajcarskoj,pišu Nezavisne

Kako je reagovala stranka AfD?

Od Štraufove objave distanciralo se i rukovodstvo organizacije Generation Deutschland, omladine AfD-a.

Portparol Vendelin Fesl izjavio je za njemački list taz da objava ne odgovara stavovima organizacije o istoriji niti njenom razumijevanju stvarne politike.

“Patriotizmu nisu potrebne fantazije o istorijskim kartama”, poručio je.

Štrauf je za tad tvrdio da nije pozivao na pripajanje teritorija drugih država, nego da je želio podsjetiti na zajedničku istoriju Njemačke i Austrije.

Organizacija Generation Deutschland 10. oktobra objavila je da se Štrauf povukao iz saveznog rukovodstva iz ličnih razloga. Njegova ostavka uslijedila je nekoliko dana nakon objavljivanja karte i reakcija koje je izazvala.

Zašto je karta Velike Njemačke izazvala kontroverze?

Ideja Velike Njemačke ima dugu i osjetljivu istoriju. U 19. vijeku bila je povezana sa raspravama o ujedinjenju njemačkih zemalja, uključujući pitanje da li u zajedničku državu treba uključiti i Austriju.

Nacistička Njemačka kasnije je tu ideju iskoristila za opravdavanje teritorijalnog širenja, prenosi Index.

Adolf Hitler je 1938. godine pripojio Austriju Njemačkoj, a potom su uslijedili dalji teritorijalni zahtjevi i osvajanja.

Alzas i dio Lorene, uključujući područje današnjeg departmana Mozel, bili su pod njemačkom vlašću od 1871. do 1918. godine, kada su vraćeni Francuskoj. Tokom Drugog svjetskog rata, od 1940. do 1945. godine, ponovo su bili pod nacističkom kontrolom i faktički pripojeni Njemačkoj.

Zbog takvog istorijskog iskustva prikazivanje dijelova današnjih evropskih država kao njemačke teritorije izaziva posebno osjetljive reakcije.

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