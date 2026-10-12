Učenik s puškom u školi upucao direktora i nastavnicu

Jedan od školskih nadzornika u školi Joseph Lakanal razoružao je četrnaestogodišnjaka prije dolaska policije, izjavio je novinarima gradonačelnik Aubagnea Jean-Pierre Squillari.

Obje povrijeđene osobe prevezene su u bolnicu, ali njihove povrede nisu opasne po život, dodao je.Nije bilo neposrednih naznaka da je pucnjava povezana s trosedmičnim talasom protesta, od kojih su neki bili nasilni, a koji su potresli srednje škole širom zemlje.

Predsjednik Emmanuel Macron osudio je te nasilne incidente u ponedjeljak.

Televizijski kanal BFM TV izvijestio je da je četrnaestogodišnji učenik ušao u školu s puškom skrivenom u futroli za gitaru. Policija ga je kasnije privela.

„Riječ je o djetetu koje pohađa tu školu. Ušao je s puškom, a istraga će utvrditi kako. Ispalio je dva hica u hodniku, u pravcu direktora i jedne nastavnice“, rekao je Squillari.

Jedna učenica izjavila je za Reuters da je njena nastavnica matematike prvi pucanj pokušala objasniti kao buku koja dolazi s obližnjeg gradilišta. Nakon drugog pucnja oglasio se alarm, a učenici su napustili učionice i izašli u hodnike.

„Uhvatila nas je panika, počeli smo bježati“, rekla je učenica.

„Postojala su dva izlaza: jedan prolaz vodio je prema sportskoj dvorani, a drugi prema vani. Prevladali su instinkti za preživljavanje i potrčala sam prema izlazu.“

Liderka krajnje desnice Marine Le Pen, koja važi za favoritkinju u utrci za Macronovu nasljednicu na proljeće naredne godine, izjavila je da vlada gubi kontrolu nad sigurnošću u školama,pišu Vijesti

„Škole, koje bi trebale biti sigurna utočišta, sada su mjesta na kojima ljudi rizikuju svoje živote. Nesigurnost je ušla u škole. Mnogi učenici i nastavnici odlaze tamo sa strepnjom u stomaku.“

Očekuje se da ministri obrazovanja i unutrašnjih poslova iz Macronove vlade kasnije tokom dana posjete školu.

Eddy Sid, glasnogovornik policijskog sindikata SGP-FO, izjavio je za BFM TV da nema očigledne povezanosti između pucnjave i protesta srednjoškolaca zbog nedostatka osoblja i finansijskih sredstava za škole, javlja Reuters.

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