Psiholozi otkrili: Evo koje taktike flerta najviše privlače muškarce i žene

Flert je sastavni dio svakodnevne komunikacije i jedan od načina na koji ljudi pokazuju da su zainteresirani za drugu osobu.Ipak, način na koji neko pokazuje zainteresiranost može se značajno razlikovati, pa ono što jedna osoba prepozna kao očigledan znak privlačnosti, druga možda uopće neće tako protumačiti.

Muško-ženske strategije

Razlike u muškim i ženskim strategijama flerta istraživali su brojni psiholozi. Dr. Noam Španser (Noam Shpancer), autor romana „The Good Psychologist“, o ovoj temi pisao je za magazin Psychology Today, oslanjajući se na Teoriju seksualnih strategija (SST).

Prema toj teoriji, uspješnost određene taktike može zavisiti od spola, ali i od toga da li osoba želi kratkoročnu avanturu ili dugoročnu vezu.

Kada je riječ o muškarcima, često se može čuti savjet da ne bi trebali odmah pokazati koliko su zainteresirani. Međutim, rezultati istraživanja ukazuju da bi upravo otvoreno pokazivanje interesa moglo biti efikasniji pristup.

Američki istraživači Ti Džoel Vejd (T. Joel Wade) i Dženifer Slamp (Jennifer Slemp) proveli su četiri studije u kojima su analizirali različite načine flertovanja.

Među najefikasnijim muškim taktikama izdvojili su držanje za ruku, provođenje vremena zajedno, poziv na spoj, nasmijavanje druge osobe, poljubac, jasno pokazivanje interesa te poziv na večeru.

Nalazi tako sugeriraju da žene uglavnom pozitivno reagiraju na jasno iskazanu zainteresiranost, trud i ponašanje koje može ukazivati na želju za ozbiljnijim odnosom.

Samoinicijativne žene

Kod ženskog flerta rezultati pokazuju nešto drugačiji obrazac.

Iako se žene tradicionalno često prikazuju kao pasivnije u procesu udvaranja, istraživanja ukazuju na to da muškarci pozitivno reagiraju kada žena napravi prvi korak.

Iz muške perspektive, među učinkovitijim ženskim taktikama izdvojeni su poljubac u obraz, naslanjanje na drugu osobu, približavanje i različiti oblici fizičkog kontakta, uključujući dodirivanje ruke.

Upravo se fizički kontakt pokazao kao jedan od važnijih elemenata ženskog flerta koji muškarci doživljavaju privlačnim.

Istraživači zaključuju da se među najefikasnijim pristupima izdvajaju ženski flert koji signalizira seksualnu dostupnost, kao i muški flert kojim se pokazuju ekskluzivnost, predanost i briga.

– Ti su postupci ocijenjeni najefikasnijima jer su povezani s karakteristikama koje muškarci i žene traže kod svojih partnera – navodi se u studiji.

Nema pravila

Ipak, određena taktika flerta ne djeluje jednako u svakoj situaciji. Način na koji će neko protumačiti određeni potez u velikoj mjeri zavisi od konteksta, ali i od vrste odnosa koju osoba želi ostvariti,pišu Avaz

Primjerice, muškarac koji traži dugoročnu partnericu vjerovatnije će pozitivno reagirati na nježnost i otvoreno pokazivanje interesa nego na pristup koji je isključivo seksualno usmjeren.

S druge strane, žena koja želi neobaveznu vezu može pozitivnije reagirati na flert koji uključuje fizički kontakt. Zbog toga se pojedinačne taktike ne mogu posmatrati kao univerzalna pravila, jer njihov učinak zavisi i od namjera osobe koja flertuje.

– Znakovi seksualne dostupnosti pokazat će se učinkovitijima kada ih žene koriste u kratkoročnom kontekstu. S druge strane, znakovi velikodušnosti koji upućuju na predanost i ulaganje u odnos bit će učinkovitiji kod muškaraca u kontekstu dugoročne veze – kazao je Španser u svom tekstu.

Facebook komentari