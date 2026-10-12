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Kraj TikToka i Facebooka za mlađe od 15 godina: Grčka uvodi zabranu 2027.

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Objavljeno prije 49 minuta

Grčka vlada je potvrdila da će zabrana korištenja društvenih mreža za djecu mlađu od 15 godina stupiti na snagu 1. januara 2027. godine. Nove mjere su u direktnom prijenosu na kanalu ERT News predstavili državni ministar Akis Skertsos, ministar zdravstva Adonis Georgiadis i ministar digitalne uprave i vještačke inteligencije Dimitris Papastergiou, prenosi BTA.

Očekuje se da će se o zakonskom prijedlogu kojim se uvode ova ograničenja glasati u grčkom parlamentu 22. oktobra, kako je najavljeno na konferenciji za novinare održanoj u ponedjeljak.

Zakonski prijedlog predviđa zabranu pristupa društvenim mrežama – poput Facebooka, TikToka i X-a, kao i drugih platformi koje koriste algoritme osmišljene da podstaknu dugotrajno konzumiranje digitalnog sadržaja – djeci mlađoj od 15 godina.

Skertsos je izjavio da Grčka nastoji provesti ova ograničenja u potpunosti u skladu s evropskim zakonodavstvom. Naglasio je da odgovornost za zaštitu djece na internetu ne bi trebala počivati ​​isključivo na roditeljima, već bi je trebali dijeliti tehnološke kompanije i država. Navodeći Australiju kao primjer zemlje koja je poduzela slične mjere, istakao je da Grčka mora uskladiti svoje nacionalno zakonodavstvo s pravilima EU-a,pišu Vijesti

Georgiadis je predstavio podatke koji pokazuju da je više od polovine grčkih učenika viših razreda osnovne škole počelo koristiti društvene mreže u dobi između 10 i 12 godina. Prema rezultatima istraživanja, svaki četvrti učenik priznaje da pretjerano koristi društvene mreže, a svako peto dijete osjeća anksioznost, nesigurnost ili poteškoće s koncentracijom kada nema pristup pametnom telefonu.

Zabranu je još u aprilu najavio premijer Kyriakos Mitsotakis, a prvobitno se očekivalo da će zakonske izmjene biti usvojene tokom ljeta.


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