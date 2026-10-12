Nedjeljni horoskop: Bik povlači važan potez, Lav skupo plaća uspjeh

OVAN

Nedjeljni horoskop od 12. do 18. oktobra 2026. godine donosi vam nedjelju u kojoj ćete morati da uskladite nekoliko obaveza, ali ćete uz dobru organizaciju uspjeti da završite i ono što već neko vrijeme odlažete. Na poslu ne ulazite u rasprave koje vam ne donose ništa, posebno ako imate posla sa tvrdoglavim kolegom. Partner će da pokrene razgovor o planovima koje ste ranije zajedno pravili, dok slobodne Ovnove očekuje zanimljiv susret preko prijatelja ili društvenih mreža. Obratite pažnju na san i nemojte da ignorišete umor. Najbolji dani biće vam utorak i subota.

BIK

Pred vama je period u kojem ćete konačno da počnete da osjećate veću sigurnost kada je riječ o poslu i novcu. Moguće je da ćete dobiti odgovor koji dugo čekate ili da ćete da napravite dogovor koji će znatno da vam olakša naredne nedjelje. U ljubavi vas očekuje više stabilnosti, ali partner može da vam zamjeri što neke stvari prećutkujete umjesto da otvoreno razgovarate. Slobodni Bikovi mogli bi da obnove kontakt sa osobom iz prošlosti. Više se krećite i nemojte da preskačete obroke zbog obaveza. Najbolji dani biće vam srijeda i nedjelja.

BLIZANCI

Mnogo toga će se dešavati istovremeno, pa ćete imati utisak da vas svi nešto pitaju i očekuju odgovor odmah. Ne donosite važne poslovne odluke pod pritiskom, već prvo provjerite sve detalje. Partner će željeti više vaše pažnje, dok slobodni Blizanci mogu da započnu zanimljivu komunikaciju sa osobom koju upoznaju sasvim slučajno. Jedan razgovor mogao bi da preraste u nešto mnogo ozbiljnije nego što ste očekivali. Obratite pažnju na glavobolju i napetost, posebno ako provodite mnogo vremena pred ekranom. Najbolji dani biće vam četvrtak i subota.

RAK

Ovo je nedjelja u kojoj ćete imati priliku da neke stvari konačno postavite na svoje mjesto. Na poslu vas očekuje obaveza koju možda niste planirali, ali ćete uspješno da je savladate ako ne budete pokušavali sve sami. U ljubavi je moguće pomirenje ili iskren razgovor koji će da riješi nesporazum koji traje već neko vrijeme. Slobodni Rakovi mogli bi da se zainteresuju za osobu koja im na prvi pogled neće djelovati kao njihov tip. Nemojte da zanemarujete potrebu za odmorom i provedite više vremena kod kuće. Najbolji dani biće vam ponedjeljak i petak.

LAV

Nedjeljni horoskop od 12. do 18. oktobra 2026. godine donosi vam motivaciju da dokažete koliko možete, ali pazite da zbog želje za uspjehom ne preuzmete više obaveza nego što možete da iznesete. Na poslu se otvara mogućnost za novi zadatak ili projekat koji bi kasnije mogao da vam donese korist. Partner očekuje konkretnu podršku, a ne samo lijepe riječi, dok slobodni Lavovi privlače pažnju gdje god da se pojave. Jedna osoba iz vašeg okruženja mogla bi konačno da pokaže šta zaista osjeća. Više pažnje posvetite leđima i vratu ako dugo sjedite. Najbolji dani biće vam utorak i nedjelja.

DJEVICA

Pred vama je period u kojem ćete željeti da sve držite pod kontrolom, ali će jedna neplanirana promjena da vas natjera da budete fleksibilniji. Poslovna situacija se postepeno stabilizuje, a mogući su i razgovori o novcu, novom angažmanu ili promjeni uslova rada. U emotivnim odnosima pokušajte da ne analizirate svaku partnerovu rečenicu. Slobodne Djevice mogle bi da dobiju poruku od osobe na koju nisu prestale da misle. Potrebno vam je više sna i manje vremena provedenog uz telefon pred spavanje. Najbolji dani biće vam srijeda i petak.

VAGA

Nedjeljni horoskop od 12. do 18. oktobra 2026. godine donosi vam nekoliko važnih razgovora, a jedan od njih mogao bi značajno da utiče na vaše naredne planove. Na poslu ćete morati da budete diplomatični jer nije pravi trenutak da svima kažete šta zaista mislite. Partner može da traži da donesete odluku koju već neko vrijeme odlažete, dok slobodne Vage očekuje poznanstvo koje će da počne kao bezazlen razgovor. Finansijski budite oprezni sa kupovinom stvari koje vam zapravo nisu potrebne. Nemojte da zanemarujete sitne znakove iscrpljenosti. Najbolji dani biće vam četvrtak i subota.

ŠKORPIJA

Imaćete snažan osjećaj da je vrijeme za promjenu, posebno kada je riječ o poslu i odnosima sa ljudima koji vas već neko vrijeme opterećuju. Nemojte da donosite nagle odluke, ali nemojte ni da pristajete na ono što vam više ne odgovara. Partner će željeti da zna šta zaista planirate, dok slobodne Škorpije ulaze u intenzivnu komunikaciju sa osobom koja im odmah privlači pažnju. Mogući su neplanirani troškovi, pa ostavite nešto novca sa strane. Potrebno vam je više odmora nego što sebi trenutno priznajete. Najbolji dani biće vam ponedjeljak i četvrtak.

STRIJELAC

Pred vama je dinamična nedjelja tokom koje ćete imati više razloga za izlazak iz rutine. Moguće je da ćete da dobijete poziv, ponudu ili vijest koja će da vam otvori mogućnost za nešto novo. Na poslu ne obećavajte više nego što možete da ispunite. Partner će željeti da zajedno napravite konkretan plan za naredni period, dok će slobodni Strelčevi da upoznaju osobu preko putovanja, posla ili zajedničkog društva. Energije vam neće nedostajati, ali pazite da ne pretjerate sa tempom. Najbolji dani biće vam petak i nedjelja.

JARAC

Očekuje vas nedjelja u kojoj će strpljenje biti važnije od brzine. Neke poslovne stvari neće da se odvijaju onako brzo kako ste zamislili, ali to ne znači da idu u pogrešnom smjeru. Moguće je da ćete dobiti priliku da pokažete znanje i iskustvo pred osobama koje odlučuju o vašem napredovanju. U ljubavi partner će da očekuje više nježnosti, dok slobodni Jarčevi ulaze u zanimljivu priču sa osobom koju već poznaju. Pazite na ishranu i nemojte da rješavate obaveze preskakanjem odmora. Najbolji dani biće vam utorak i petak.

VODOLIJA

Bićete puni novih ideja, ali neće sve moći da se realizuje odmah. Na poslu se pojavljuje mogućnost za promjenu koja će u početku da vam djeluje neizvjesno, ali bi dugoročno mogla da bude dobra za vas. Partner bi mogao da vas iznenadi prijedlogom koji niste očekivali, dok će slobodne Vodolije da započnu odnos kroz potpuno neobaveznu komunikaciju. Pazite da zbog brojnih planova ne zaboravite ono što je trenutno najvažnije. Kratak odmor ili promjena rutine prijaju vam više nego što mislite. Najbolji dani biće vam srijeda i subota,pišu Mondo

RIBE

Nedjeljni horoskop od 12. do 18. oktobra 2026. godine donosi vam potrebu da usporite i napravite jasniju granicu između poslovnih obaveza i privatnog života. Na poslu vas očekuje razgovor koji će da razjasni situaciju oko novca, ugovora ili budućeg angažmana. U ljubavi ćete biti posebno osjetljivi, pa nemojte da dozvolite da jedna nepromišljena partnerova rečenica preraste u ozbiljnu svađu. Slobodne Ribe će da privuku osobu koja će odmah da im pokaže da želi nešto više od prijateljstva. Obratite pažnju na raspoloženje i kvalitet sna. Najbolji dani biće vam ponedjeljak i nedjelja.

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