Katar poziva na novi dijalog: SAD i Iran ponovo sjedaju za stol?

Katarski premijer šeik Mohamed bin Abdulrahman al Tani osudio je u četvrtak napade na brodove u Hormuškom moreuzu u telefonskom razgovoru s iranskim ministrom vanjskih poslova Abasom Arakčijemu i rekao da bi se Iran i Sjedinjene Države trebali obavezati na diplomaciju.

Mohamed bin Abdulrahman al Tani je istaknuo da napadi usmjereni na komercijalne brodove u Hormuškom moreuzu narušavaju povjerenje, ugrožavaju sigurnost međunarodne plovidbe i štete naporima za postizanje regionalne sigurnosti i stabilnosti.

Iran je ranije u četvrtak lansirao dronove prema lokaciji u Katru, a ranije ove sedmice napadnut je katarski tanker u Hormuškom moreuzu.

Katarski premijer je naglasio potrebu da se sve strane obvežu na dijalog i diplomaciju i dodao da bi Washington i Teheran trebali provesti potpisani memorandum o razumijevanju usmjeren na okončanje rata, saopćilo je katarsko ministarstvo vanjskih poslova.

Al Tani je također ponovio potporu Katara svim naporima u svrhu obuzdavanja eskalacije i postizanja sveobuhvatnog sporazuma.

Iransko ministarstvo zdravstva izjavilo je u četvrtak da je u američkim zračnim napadima na zemlju u protekla dva dana ubijeno 14 ljudi, a 78 ranjeno.

– Dok je primirje bilo na snazi, Sjedinjene Države su u srijedu i četvrtak ciljale pet iranskih pokrajina, napisao je na X-u glasnogovornik ministarstva Hosein Kermanpour, pišu Vijesti.

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