Pakao u Španiji: Šumski požar odnio 11 života, plamen i dalje prijeti

Prema podacima službi za vanredne situacije Andaluzije, žrtve su pronađene u zaseoku susjedne općine Bédar, a neke od njih zatečene su u vozilima koja je zahvatio plamen.Antonio Sanz, vršitelj dužnosti ministra zdravstva, predsjedništva i vanrednih situacija Andaluzije, opisao je događaj kao požar s najtežim posljedicama do sada u toj regiji te ga nazvao nezapamćenom tragedijom.

Vlasti Andaluzije privremeno su korigirale broj poginulih sa 12 na 11, dok se nastavlja proces identifikacije žrtava.Zbog daljnjeg širenja požara vlasti su podigle stepen odgovora na šumske požare na nivo vanredne situacije, dok je španska Vojna jedinica za izvanredne situacije (UME) rasporedila 150 pripadnika kao pojačanje vatrogasnim ekipama,pišu Vijesti

Požar i gust dim primorali su vlasti da zatvore i dvije glavne saobraćajnice u toj provinciji.Istovremeno, oko 1.000 ljudi preventivno je evakuirano zbog drugog šumskog požara koji je u četvrtak poslijepodne izbio u južnoj provinciji Málaga. Požar je i dalje aktivan, a gotovo 180 pripadnika službi nastavlja rad na njegovom stavljanju pod kontrolu.

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