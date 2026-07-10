Horoskop za juli: Ova tri znaka očekuje period sreće, novih prilika i velikih preokreta

Prema astrološkim prognozama, druga polovina mjeseca mogla bi donijeti značajne promjene na polju ljubavi, finansija i ličnog razvoja.

Ako ste među Bikovima, Rakovima ili Ribama, pred vama bi mogao biti period u kojem će se trud iz prethodnih mjeseci konačno isplatiti.

Bik: Finansijski preokret i nova poslovna prilika

Za Bikove juli donosi olakšanje nakon perioda neizvjesnosti. Mnogi bi mogli dobiti poslovnu ponudu koju nisu očekivali, naplatiti dug koji su već otpisali ili ostvariti finansijsku korist koja će im donijeti sigurnost, prenosi Radiosarajevo.

Astrolozi savjetuju da ne odbacuju nove prilike samo zato što dolaze iz neočekivanog pravca. Tvrdoglavost, koja ih često štiti od pogrešnih odluka, ovog puta mogla bi ih spriječiti da iskoriste nešto vrijedno.

Rak: Ljubav donosi mir

Rakove u drugoj polovini mjeseca očekuju pozitivni pomaci na emotivnom planu.

Slobodni pripadnici ovog znaka mogli bi upoznati osobu koja će u njihov život unijeti stabilnost i osjećaj sigurnosti. Susret bi se mogao dogoditi sasvim spontano – na porodičnom okupljanju, proslavi ili tokom druženja s prijateljima.

Za Rakove koji su u vezi ili braku juli je prilika za iskrene razgovore i rješavanje nesuglasica koje ih već duže opterećuju. Otvorena komunikacija mogla bi donijeti novo povjerenje i još čvršći odnos.

Ribe: Vrijeme za novi početak

Pripadnici znaka Ribe tokom jula mogli bi osjetiti snažnu potrebu da naprave rez sa svime što ih iscrpljuje.

Bilo da razmišljaju o promjeni posla, preseljenju ili prekidu odnosa koji im više ne donose mir, ovaj mjesec pruža priliku za novi početak. Astrolozi savjetuju da vjeruju vlastitoj intuiciji i ne dozvole da ih tuđa mišljenja odvrate od odluka koje smatraju ispravnim.

Sve što započnu tokom ovog perioda moglo bi imati dugoročan pozitivan utjecaj na njihov život.

Zajednička poruka za Bikove, Rakove i Ribe jeste da juli donosi osjećaj olakšanja nakon mjeseci izazova. Umjesto velikih i iznenadnih dobitaka, očekuju ih stabilnije finansije, mirniji odnosi i prilike koje će im pomoći da s više optimizma gledaju prema budućnosti.

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