Odredili koliko će se povećati penzije i koliko će iznositi minimalna

Iznosi najniže penzije od 1. augusta 2026. godine utvrđeni su tako što su iznosi najniže penzije za juli 2026. uvećani za dodatnih 3,55 posto, čime je ukupno povećanje penzija u ovoj godini dostiglo 10 posto.

Poboljšanje materijalnog položaja penzionera**

Iz Vlade Republike Srpske navode da je osnovni razlog donošenja ove odluke poboljšanje materijalnog položaja najugroženijih korisnika prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, odnosno onih čija je penzija, obračunata prema važećim propisima, niža od najniže penzije, zbog čega im se isplaćuje zagarantovani najniži iznos.

Za povećanje potrebno oko 1,5 miliona KM mjesečno**

Za provođenje ove odluke bit će potrebno osigurati dodatnih oko 1,5 miliona KM mjesečno, odnosno približno 7,5 miliona KM do kraja 2026. godine, saopćeno je iz Biroa za odnose s javnošću Vlade Republike Srpske.

Uz odluku o vanrednom usklađivanju općeg boda i penzija, Vlada Republike Srpske donijela je i odluku kojom je najniža penzija od 1. augusta utvrđena na 361,75 KM.

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