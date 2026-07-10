Paprike punjene krompirom, ljepše od mesa

Pored tikvica i krompira, paprike su povrće koje tokom ljeta najčešće završava u našim šerpama.

Iako su mnogima omiljene klasične punjene paprike s mesom, tokom dana posta ili kada želite laganiji obrok, punjene paprike s krompirom su pun pogodak.

Dok se krčkaju u rerni, miris koji se širi kućom podsjeća na bakinu kuhinju, a kada ih jednom probate, vidjećete da meso ovdje uopšte ne nedostaje.

Priprema nadjeva za nezaboravan ručak

Da biste napravili savršene punjene paprike s krompirom, potrebno vam je svega nekoliko osnovnih namirnica koje sigurno već imate u kuhinji.

Sastojci:

8 paprika

2 kg krompira

2 glavice crvenog luka

3 mrkve

so

biber

100 ml ulja

100 ml vode

2 svježa paradajza

Kako se prave najbolje punjene paprike s krompirom

Operite paprike, odsijecite im vrhove i pažljivo očistite sjemenke. Luk, mrkvu i krompir ogulite i sitno isjeckajte. U šerpu sipajte malo ulja, pa kada se zagrije, dinstajte luk dok ne postane staklast.

Dodajte mrkvu, kratko prodinstajte, a zatim ubacite krompir i malo vode. Dinstajte dok tečnost ne ispari, pa začinite solju i biberom po ukusu.

Ovako pripremljenim povrćem punite paprike i redajte ih u vatrostalnu ili keramičku posudu. Između paprika sipajte preostalu vodu i ulje.

Na vrh svake napunjene paprike stavite kolut svježeg paradajza.

Paprike pecite u rerni zagrijanoj na 220 stepeni. Ako posuda nema poklopac, obavezno je prekrijte aluminijumskom folijom,piše Nezavisne

Na taj način će se arome povrća prožeti, a punjene paprike s krompirom ostati sočne i mekane.

Nakon sat vremena pečenja, jelo je spremno za posluženje.

Uz šta najbolje idu?

Ove punjene paprike sjajne su same po sebi, ali ako želite pravi gurmanski ugođaj, poslužite ih uz hladan jogurt ili kiselo mlijeko.

Ako ih pravite kao prilog, odlično će se složiti uz pečeno pile ili krmenadle, prenosi Krstarica.

Bez obzira na izbor, ovaj ručak garantuje da niko neće ostati gladan.

Prijatno!

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