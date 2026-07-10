DF o deklaraciji iz Zagreba: “Samo nam nemojte vi pomagati na putu u EU”

O ovoj deklaraciji, koja inače sadrži i sporne tačke u vezi “nove hrvatske izborne jedinice”, oglasili su se iz Demokratske fronte.

Osim toga, deklaracija sadrži i tačke koje se tiču o pomoći Hrvatske Bosni i Hercegovini na njenom putu prema Evropskoj uniji,pišu Vijesti

Ova rezolucija je nešto drugačija od ranijeg prijedloga desničarske stranke DP, koja je ipak “ublažena” nakon pregovora s HDZ-om. Reagovali su iz DF-a:

“Predloženom Rezolucijom Sabor Republike Hrvatske legalizuje platformu za pritisak i miješanje u unutrašnje poslove BiH u nastavku procesa pristupanja BiH i eventualnog ulaska u EU.

U tekstu rezolucije koji sadrži devet tačaka, sve je prihvatljivo osim tačaka 1.2.3.5.6.7.8 i 9.

Što se tiče tačke 4., ako je ovo pomoć BiH na putu u EU, imamo samo jednu molbu – nemojte nam pomagati više!”, poručili su iz DF-a.

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