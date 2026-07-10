Kao što smo već najavili, svaki napad na infrastrukturu bit će uzvraćen, a kriminalni cionistički režim odgovoran za ova zvjerstva neće biti siguran od odgovora naših boraca“, izjavio je Mohammad Bagher Zolghadr u saopćenju koje je prenijela državna televizija,pišu Vijesti
Iran upozorio Izrael: Niko neće biti siguran od našeg odgovora
Šef iranskog Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost obećao je da će odgovoriti na svaki napad na infrastrukturu svoje zemlje, upozorivši da Izrael neće biti pošteđen nakon nedavnih razmjena vatre sa Sjedinjenim Američkim Državama.