Paklene vrućine i oluje prijete Mundijalu: Hoće li FIFA odgoditi veliko četvrtfinale

Utakmica je zakazana za subotu u 23 sata po srednjoevropskom vremenu na stadionu Hard Rock u Miamiju, ali su meteorološke službe izdale upozorenja zbog ekstremnih temperatura i mogućnosti snažnog nevremena koje bi moglo utjecati na organizaciju susreta.

Prema trenutnim prognozama, temperatura bi mogla doseći čak 43 stepena Celzijusa. Iako se utakmica igra u večernjem terminu, kombinacija visokih temperatura i velike vlažnosti zraka mogla bi predstavljati ozbiljan zdravstveni rizik za fudbalere, službene osobe i gledaoce,pišu Vijesti

Dodatni problem predstavlja oblak saharske prašine koji je preko Atlantskog okeana stigao do Floride. Ova pojava dodatno pogoršava kvalitet zraka i otežava boravak na otvorenom.

Meteorolozi najavljuju i mogućnost snažnih grmljavinskih oluja nakon perioda velikih vrućina. Upravo bi opasnost od udara groma mogla biti ključni razlog za eventualno pomjeranje početka utakmice, jer FIFA-ina sigurnosna pravila predviđaju prekid ili odgodu susreta kada postoji opasnost po sigurnost učesnika.

Organizatori sada prate vremensku situaciju i procjenjuju sve rizike kako bi odlučili hoće li se duel Engleske i Norveške odigrati prema planiranom rasporedu ili će početak biti naknadno pomjeren.

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