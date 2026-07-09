Tri horoskopska znaka koja se smatraju najpraznovjernijima

Dok jedni vjeruju isključivo činjenicama i logici, drugi veliku pažnju pridaju znakovima, simbolima i neobičnim slučajnostima. Prema astrološkim tumačenjima, postoje horoskopski znakovi koji su skloniji vjerovati da određeni događaji nose dublje značenje ili da sitni rituali mogu donijeti sreću i zaštitu.

Iako praznovjerje ovisi prije svega o osobnim uvjerenjima i životnom iskustvu, astrolozi izdvajaju tri znaka koja se najčešće povezuju s takvim načinom razmišljanja.

Rak

Rak je izrazito intuitivan znak koji veliku važnost pridaje osjećajima i unutarnjem glasu. Upravo zato često vjeruje da slučajnosti zapravo nisu slučajne. Brojevi, snovi ili neočekivani susreti za njega mogu imati posebno značenje.

Pripadnici ovog znaka nerijetko čuvaju predmete koji im donose osjećaj sigurnosti ili sreće te vjeruju da određeni rituali mogu pomoći u važnim životnim trenucima. Iako nisu skloni pretjerivanju, teško će potpuno zanemariti ono što im govori intuicija.

Ribe

Ribe su među najmaštovitijim znakovima Zodijaka i često osjećaju snažnu povezanost s duhovnim svijetom. Zbog toga ih privlače simbolika, tumačenje snova i različita vjerovanja koja drugi možda smatraju običnim praznovjerjem.

Ako im se nekoliko neobičnih događaja dogodi zaredom, Ribe će lako zaključiti da im svemir pokušava poslati poruku. Upravo zato često obraćaju pozornost na znakove koje drugi ne primjećuju.

Škorpion

Škorpion je poznat po svojoj tajanstvenoj prirodi i snažnoj intuiciji. Iako izvana može djelovati racionalno, često vjeruje da postoje stvari koje se ne mogu objasniti logikom. Zbog toga će prije od drugih obratiti pozornost na predosjećaje ili neobične okolnosti.

Mnogi pripadnici ovog znaka vole istraživati teme povezane sa simbolikom, astrologijom ili drugim mističnim područjima. Ne znači da će slijepo vjerovati svakom praznovjerju, ali će rijetko potpuno odbaciti mogućnost da iza nekih događaja postoji dublje značenje.

Praznovjerje je pitanje osobnog uvjerenja

Astrologija ne može odrediti hoće li netko biti praznovjeran jer na to utječu odgoj, iskustva i osobna uvjerenja. Ipak, prema astrološkim tumačenjima, Rak, Ribe i Škorpion češće od ostalih znakova obraćaju pozornost na intuiciju, simbole i male rituale koji im pružaju osjećaj sigurnosti ili nade, piše index.

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