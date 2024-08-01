“Ostanite kilometar dalje od američkih kampusa u regiji”

Iran prijeti napadom na izraelske i američke univerzitete u regiji, izvijestila je novinska agencija Fars, koja je usko povezana s iranskim Korpusom islamske revolucionarne garde (IRGC).
Fars se pozvao na elitne snage koje su objavile da, ako američka vlada želi da njene univerzitete u regiji budu pošteđena odmazde, mora osuditi bombardiranje iranskih univerziteta do ponedjeljka u 12 sati.
Iran je naveo i koji će univerziteti biti mete
Katar
Univerzitet Karnegi Melon
Univerzitet Džordžtaun
Univerzitet Teksas A&M
Univerzitet Nortvestern
Medicinski fakultet Vajl Kornel
jedinjeni Arapski Emirati
NYU Abu Dabi
Američki univerzitet u Dubaju
Američki univerzitet u Šardži
Liban
Američki univerzitet u Bejrutu
Libansko-američki univerzitet
Irak
Američki univerzitet u Iraku — Bagdad
Američki univerzitet u Iraku — Sulejmanija
Američki univerzitet Kurdistana — Duhok
Kuvajt
Američki univerzitet u Kuvajtu
Jordan
Američki univerzitet u Madabi
Svim zaposlenicima, profesorima i studentima američkih univerziteta u regiji, kao i stanovnicima okolnih područja, savjetuje se da ostanu kilometar udaljeni od kampusa, prenio je Fars izjavu IRGC-a.
Bakei: Napad na univertitete
Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bakei rekao je da su Tehnološki univerzitet Isfahan i Univerzitet nauka i tehnologije u Teheranu “samo dva od mnogih univerziteta i istraživačkih centara koje su agresori namjerno napali tokom proteklih 30 dana svoga ilegalnog rata protiv iranske nacije”.
“Zapravo američko-izraelska agresija protiv Irana nastavlja otkrivati svoj pravi cilj: osakatiti naučne temelje i kulturnu baštinu naše zemlje sustavnim ciljanjem univerziteta , istraživačkih centara, povijesnih spomenika i istaknutih znanstvenika”, nastavio je Bakei.
Suprotstavljanje iranskom ‘nuklearnom programu’ i ‘neposrednoj prijetnji’ bili su isključivo zlobni izgovori – puke izmišljotine osmišljene da bi prikrile njihovu pravu namjeru”, rekao je.
Napadi počeli 28. februara
Izrael i Sjedinjene Države započeli su koordinirane napade na Iran 28. februara za vrijeme pregovora o ograničenju sposobnosti zemlje da izradi nuklearno oružje. Iran je oduvijek inzistirao na tome da njegov nuklearni program služi samo u mirnodopske svrhe.
Višetjedni napadi rezultirali su golemim razaranjima i mrtvima u zemlji koja se još uvijek oporavlja od brutalnog vladinog obračuna s prosvjednicima početkom ove godine.
Osim što je učinkovito zatvorio plovidbu Hormuškim tjesnacom, ključnom brodskom rutom za globalnu opskrbu naftom i plinom, Iran je odgovorio pokretanjem napada na Izrael, kao i na zemlje Perzijskog zaljeva koje su saveznice SAD-a.