“Ostanite kilometar dalje od američkih kampusa u regiji”

Iran prijeti napadom na izraelske i američke univerzitete u regiji, izvijestila je novinska agencija Fars, koja je usko povezana s iranskim Korpusom islamske revolucionarne garde (IRGC).

Fars se pozvao na elitne snage koje su objavile da, ako američka vlada želi da njene univerzitete u regiji budu pošteđena odmazde, mora osuditi bombardiranje iranskih univerziteta do ponedjeljka u 12 sati.

Iran je naveo i koji će univerziteti biti mete

Katar

Univerzitet Karnegi Melon

Univerzitet Džordžtaun

Univerzitet Teksas A&M

Univerzitet Nortvestern

Medicinski fakultet Vajl Kornel

jedinjeni Arapski Emirati

NYU Abu Dabi

Američki univerzitet u Dubaju

Američki univerzitet u Šardži

Liban

Američki univerzitet u Bejrutu

Libansko-američki univerzitet

Irak

Američki univerzitet u Iraku — Bagdad

Američki univerzitet u Iraku — Sulejmanija

Američki univerzitet Kurdistana — Duhok

Kuvajt

Američki univerzitet u Kuvajtu

Jordan

Američki univerzitet u Madabi

Svim zaposlenicima, profesorima i studentima američkih univerziteta u regiji, kao i stanovnicima okolnih područja, savjetuje se da ostanu kilometar udaljeni od kampusa, prenio je Fars izjavu IRGC-a.

Bakei: Napad na univertitete

Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bakei rekao je da su Tehnološki univerzitet Isfahan i Univerzitet nauka i tehnologije u Teheranu “samo dva od mnogih univerziteta i istraživačkih centara koje su agresori namjerno napali tokom proteklih 30 dana svoga ilegalnog rata protiv iranske nacije”.

“Zapravo američko-izraelska agresija protiv Irana nastavlja otkrivati svoj pravi cilj: osakatiti naučne temelje i kulturnu baštinu naše zemlje sustavnim ciljanjem univerziteta , istraživačkih centara, povijesnih spomenika i istaknutih znanstvenika”, nastavio je Bakei.

Suprotstavljanje iranskom ‘nuklearnom programu’ i ‘neposrednoj prijetnji’ bili su isključivo zlobni izgovori – puke izmišljotine osmišljene da bi prikrile njihovu pravu namjeru”, rekao je.

Napadi počeli 28. februara

Izrael i Sjedinjene Države započeli su koordinirane napade na Iran 28. februara za vrijeme pregovora o ograničenju sposobnosti zemlje da izradi nuklearno oružje. Iran je oduvijek inzistirao na tome da njegov nuklearni program služi samo u mirnodopske svrhe.

Višetjedni napadi rezultirali su golemim razaranjima i mrtvima u zemlji koja se još uvijek oporavlja od brutalnog vladinog obračuna s prosvjednicima početkom ove godine.

Osim što je učinkovito zatvorio plovidbu Hormuškim tjesnacom, ključnom brodskom rutom za globalnu opskrbu naftom i plinom, Iran je odgovorio pokretanjem napada na Izrael, kao i na zemlje Perzijskog zaljeva koje su saveznice SAD-a.

